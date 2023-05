Incident incredibil la Moscova. Președintele Kazahstanului a criticat dur Rusia, de față cu Putin. Reacția acestuia VIDEO

La summitul Uniunii Economice Euroasiatice (UEE) care se desfăşoară la Moscova, preşedintele kazah Kassîm-Jomart Tokaev a criticat în mod neobişnuit de dur uniunea şi a calificat apropierea observată între Rusia şi Belarus drept o problemă gravă, scrie Agentsvo, o organizaţie media rusă indepedentă, potrivit News.

Vladimir Putin, care a fost prezent la eveniment, a încercat să-l transforme într-o glumă, potrivit sursei citate.

”They even have one nuclear weapon for two now” - President #Tokayev about the union of #Belarus and #Russia.#Putin and #Lukashenko shook hands after Tokayev's words about the high level of integration between Russia and Belarus according to the… pic.twitter.com/wM1ESqKEvQ