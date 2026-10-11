Decizia a fost anunțată de ministrul Comunicațiilor, Mustafa Sanad, care a indicat Google Maps drept alternativă, însă propunerea sa a stârnit un val de ironii pe internet, scrie The National News.

Când ar urma să fie interzisă aplicația Waze

Într-o discuție cu jurnaliștii din regiunea Kurdistanului irakian, ministrul Comunicațiilor, Mustafa Sanad, a declarat că Waze este utilizată pe scară largă în Irak, dar că există și alternative.

Întrebat care este motivul acestei măsuri, el a răspuns: „Motivul este că aplicația este realizată în Israel, prin urmare o vom interzice la începutul anului 2027. Aplicația este utilizată pe scară largă în Irak, dar există alternative, precum Google Maps.”

Ulterior, într-o postare separată pe pagina sa de Facebook, ministrul a anunțat că va devansa interdicția până la sfârșitul acestui an, după un val de ironii apărute pe internet.

De ce vrea Irakul să blocheze Waze

Cunoscută pentru furnizarea de informații în timp real despre trafic, colectate de la utilizatori, aplicația Waze a fost lansată în Israel în 2008, înainte de a se extinde la nivel mondial. În 2013, Google a achiziționat aplicația pentru aproximativ un miliard de dolari, operând-o ca filială. Waze își menține în continuare prezența în Tel Aviv.

Aplicația este una dintre cele mai utilizate platforme de navigație din Bagdad și din alte orașe irakiene, unde șoferii se bazează pe alertele sale în timp real.

După ce decizia a fost criticată, Sanad și-a folosit contul de Facebook pentru a o apăra, făcând legătura cu războiul din Gaza.

Waze va fi interzisă „pentru că este o aplicație israeliană cunoscută și este în continuare administrată de israelieni” și pentru că „astfel de aplicații ajută la cartografierea Gazei, iar aplicația oferă companiei bani și informații”, a scris ministrul.

Măsura vine pe fondul apelurilor la boicotarea Israelului

Anunțul vine după o serie de apeluri lansate de politicieni și grupuri din Irak apropiate de Iran, care au cerut boicotarea produselor și serviciilor asociate Israelului, de la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023.

Irakul nu are relații diplomatice cu Israelul, iar companiilor cu legături israeliene le este interzis să opereze în țară. Cu toate acestea, unele servicii digitale cu origini israeliene sunt deținute în prezent de companii americane și rămân accesibile în Irak.

Nu era clar imediat cum va fi aplicată interdicția. Companiilor de telecomunicații li s-ar putea cere să blocheze serverele Waze sau aplicația ar putea fi eliminată din magazinele digitale disponibile în Irak.

De ce a fost ironizată decizia ministrului

Pagina de Facebook a ministrului a fost inundată, în doar câteva ore, de sute de comentarii. Multe dintre acestea ironizau decizia și atrăgeau atenția că Google Maps, indicată de acesta drept alternativă, este deținută de Google, compania care deține și Waze.

„Waze ne este mai utilă decât ministrul însuși”, a scris Ali Al Askari.

„Dacă sunteți atât de preocupat de Irak și de interesele poporului său, creați o aplicație irakiană care să fie utilă întregii țări înainte de a vă gândi la o asemenea măsură”, a comentat un alt utilizator, Duraid Al Saffar.