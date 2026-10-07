Informațiile au venit marți de la patru surse pentru Reuters, scrie Agerpres.

Israelul a cerut Regatului Unit pe 8 septembrie să-şi închidă consulatul din Ierusalimul de Est în termen de 30 de zile şi să-şi retragă diplomaţii din oraş, după ce Londra a anunţat că va impune o interdicţie asupra comerţului cu bunuri produse în coloniile israeliene din Cisiordania.

Termenul de 30 de zile pentru ca Regatul Unit să-şi închidă consulatul se încheie joi, ceea ce va afecta aproximativ 30 de diplomaţi britanici care lucrează acolo, împreună cu membrii familiilor lor, au spus sursele.

Dacă respectivul consulat va fi închis, este probabil ca Regatul Unit să riposteze prin expulzarea unui număr similar de diplomaţi israelieni din cadrul ambasadei Israelului în Regatul Unit, au declarat sursele, sub protecţia anonimatului.

Sursele nu au indicat cât de repede ar acţiona Regatul Unit în cazul închiderii consulatului. După ce Regatul Unit a anunţat sancţiunile, ministrul de externe israelian, Gideon Saar, a acuzat Londra de interferenţă în alegerile generale din Israel preconizate să se desfăşoare luna aceasta.

Ministerul de Externe britanic nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters. MAE israelian a refuzat şi el să comenteze. Un responsabil israelian a declarat că orice acţiune împotriva Israelului va antrena o ripostă.

Anunţul sancţiunilor britanice şi reacţia Israelului a afectat relaţia odinioară statornică între cele două ţări. Regatul Unit a criticat în repetate rânduri Israelul pentru acţiunile sale în războiul din Gaza şi pentru atacurile coloniştilor israelieni asupra palestinienilor. Guvernul israelian a acuzat Partidul Laburist, aflat la guvernare în Regatul Unit, de ostilitate faţă de Israel.

Consulatul britanic, situat în cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, se ocupă de relaţiile cu palestinienii din oraş, precum şi cu cei din Cisiordania şi Fâşia Gaza. De asemenea, oferă servicii consulare palestinienilor.

Consulatul britanic la Ierusalim funcţionează de aproape 200 de ani, cu mult înainte de înfiinţarea Statului Israel în 1948.

Reuters a relatat luni că principalul consilier britanic pentru securitate naţională, Jonathan Powell, a vizitat Israelul săptămâna trecută în mod discret în încercarea de a menţine deschis consulatul, dar nu a reuşit să ajungă la un acord. O a patra sursă a declarat că Londra încă speră că se va ajunge la o înţelegere.

Alte două surse au declarat că Regatul Unit a cerut ţărilor europene să ridice problema în faţa Israelului în speranţa de a convinge guvernul să-şi schimbe decizia.

Un purtător de cuvânt al ministrului de externe israelian Gideon Saar a declarat pentru Reuters luni că misiunea consulară va fi închisă joi.

Anunţând sancţiuni, Regatul Unit a declarat că acţiunile Israelului subminează posibilitatea unei soluţii cu două state, ideea unui stat palestinian care să coexiste paşnic alături de Israel. Guvernul premierului Benjamin Netanyahu respinge deschis ideea unui stat palestinian, notează Reuters.

Regatul Unit, care a recunoscut statul Palestina anul trecut, a menţionat în acest sens proiect susţinute de guvernul israelian privind extinderea coloniilor şi înmulţirea atacurilor coloniştilor asupra palestinienilor din Cisiordania. Sancţiunile britanice urmează să intre în vigoare anul viitor.

Franţa şi Canada s-au alăturat Londrei, anunţând de asemenea sancţiuni. Israelul nu a luat deocamdată măsuri de represalii împotriva celor două ţări.

Incidentul a pus în lumină frustrarea în creştere a aliaţilor Israelului de cursă lungă faţă de coloniile israeliene din Cisiordania, teritoriu cucerit de Israel în războiul din 1967. Aproape toate ţările şi toate organismele ONU consideră aceste aşezări drept ilegale în conformitate cu dreptul internaţional, ceea ce Israelul contestă.