„Tsahal a efectuat duminică un atac în regiunea Khan Younis, în sudul Fâşiei Gaza, şi l-a eliminat pe teroristul Saqr Nabil Musa Qaisi", a făcut cunoscut armata într-un comunicat, descriindu-l ca fiind un „membru al unităţii de elită Nukhba" a Hamas, scrie News.ro.

Potrivit armatei, acest palestinian „conducea organizaţia turcă Deniz Feneri, prezentată ca o asociaţie de ajutor umanitar, dar care, în realitate, întreţine legături cu înalţi oficiali din conducerea" Hamas, precum şi cu oficiali „din cadrul instanţelor conducătoare turce".

Spitalul Al-Aqsa din Deir al-Balah anunţase anterior moartea directorului Deniz Feneri într-un atac israelian asupra unui vehicul.

„În cadrul funcţiilor sale în cadrul ONG-ului, teroristul acţiona pentru angajarea regulată a numeroşi terorişti", a afirmat armata israeliană care a denunţat „o exploatare cinică a sectorului umanitar în scopuri de sprijinire a activităţilor teroriste".

Armata a mai anunţat că a ucis într-un alt atac un comandant al aripii armate a Hamas.

„Armata a efectuat duminică un atac în regiunea Khan Younis (...) şi l-a eliminat pe Muad Gamal Abu Nuseira, un comandant al aripii militare a Hamas", a indicat aceasta într-un comunicat.

În ciuda armistiţiului din octombrie 2025, pe care ambele părţi se acuză reciproc că îl încalcă, Israelul îşi continuă atacurile în teritoriu, unde a jurat să distrugă Hamas, autorul atacului fără precedent din 7 octombrie 2023, care a provocat moartea a 1.221 de persoane în Israel.

Vasta ofensivă israeliană de represalii a devastat teritoriul palestinian şi a ucis peste 74.200 de oameni, conform celui mai recent bilanţ al Ministerului Sănătăţii din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de către Naţiunile Unite.

Printre aceştia, peste 1.440 de oameni au fost ucişi de la anunţarea armistiţiului, potrivit ministerului.

Armata israeliană a înregistrat, la rândul ei, cinci morţi în rândurile sale în aceeaşi perioadă, pe lângă decesul unui contractor civil.