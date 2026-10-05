„Netanyahu l-a însărcinat pe directorul Consiliului Naţional de Securitate, Shmuel Ben Ezra, să numească un responsabil însărcinat să efectueze o analiză aprofundată a tuturor aspectelor legate de securitatea aviaţiei civile străine cu destinaţia Israel", a precizat biroul prim-ministrului într-un comunicat.

Guvernul sub presiune. Un avion al companiei Flydubai cu destinaţia Tel Aviv a fost nevoit să efectueze miercuri o aterizare de urgenţă în Arabia Saudită, după o aparentă încercare de prăbuşire a avionului de către copilotul acestuia.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu se află sub presiune de câteva zile, în timp ce membrii opoziţiei şi mass-media pun sub semnul întrebării eventualele lacune de securitate care ar fi dus la acest atac, care pare să fi fost dejucat la limită graţie intervenţiei pasagerilor.

Deputaţii de stânga au solicitat astfel procurorului general să deschidă o anchetă privind eventualele deficienţe legate de acest zbor Flydubai, în special cu privire la posibilitatea ca informaţiile referitoare la identitatea copilotului să fi fost transmise Israelului, fără ca antecedentele acestuia să fi fost verificate, aşa cum relatează mass-media.

De asemenea, mass-media israeliană a relatat duminică că suspectul, interogat în Emiratele Arabe Unite, intenţiona să prăbuşească avionul pe teritoriul israelian şi că, în ultimele luni, efectuase mai multe zboruri cu destinaţia Tel Aviv pentru a recunoaşte terenul.

„Ancheta de faţadă"

Reacţionând la anunţul privind o "anchetă aprofundată" făcut de Netanyahu duminică seara, unul dintre liderii opoziţiei israeliene, Yair Lapid, a declarat pe X că este vorba de o "anchetă de faţadă".

"La fel cum Netanyahu s-a sustras anchetei privind masacrul din 7 octombrie, se sustrage şi astăzi", a afirmat Lapid, referindu-se la atacurile fără precedent ale mişcării palestiniene Hamas asupra Israelului din 2023.

Ministra Transporturilor, Miri Regev, o apropiată a lui Netanyahu, aflată în centrul criticilor, a anunţat că s-a întâlnit cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în Israel pentru a "discuta despre cooperarea în cadrul anchetei privind incidentul care ar fi putut duce la o catastrofă majoră".

"Am convenit să ne continuăm cooperarea, să consolidăm legăturile în domeniile aviaţiei şi transporturilor şi să acţionăm împreună pentru a garanta siguranţa pasagerilor şi a zborurilor", a adăugat Regev.

La rândul său, Gadi Eisenkot, principalul rival al lui Netanyahu în alegerile parlamentare din 27 octombrie, a afirmat pe X că "într-un guvern demn de acest nume şi gestionat corespunzător, ministra Transporturilor şi-ar fi prezentat demisia".