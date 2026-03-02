Proteste violente în Pakistan după moartea ayatollahului Khamenei. Cel puţin 25 de persoane au murit | GALERIE FOTO

Cel puţin 25 de persoane au murit în proteste violente care au avut loc în weekend în Pakistan şi care au fost declanşate de uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, conform unui bilanţ publicat luni de AFP.

Proteste au izbucnit în mai multe oraşe importante din Pakistan, inclusiv în metropola Karachi din sud, unde unii demonstranţi au încercat să ia cu asalt clădirile diplomatice americane. Un jurnalist al AFP a văzut sute de protestatari pro-iranieni încercând să intre în consulatul SUA, ceea ce a dus la ciocniri cu poliţia. Bilanț tragic în Karachi și Gilgit-Baltistan Cel puţin zece persoane au fost ucise şi peste 70 rănite, conform biroului medicului legist al poliţiei din Karachi, în timp ce un raport al spitalului consultat de AFP a indicat că nouă persoane au fost ucise de focuri de armă. În regiunea Gilgit-Baltistan din nordul Pakistanului, cel puţin 13 persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari şi poliţie, au declarat oficialii. Citește și Război în Orientul Mijlociu. Franța anunță că este pregătită ”să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei

Şapte persoane au fost ucise în Gilgit, a declarat un reprezentant al echipelor de salvare, în timp ce alte şase au murit în Skardu, a precizat un medic pentru AFP luni. Autorităţile au impus o interdicţie de circulaţie pe timp de noapte, care va rămâne în vigoare până miercuri în Gilgit şi Skardu, unde armata a fost desfăşurată pe străzi. Alte două persoane au fost ucise în timp ce mii de protestatari s-au adunat pe străzile capitalei Islamabad, mulţi purtând fotografii cu regretatul lider iranian, ayatollahul Ali Khamenei. Jurnaliştii AFP au văzut poliţia trăgând gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea din apropierea enclavei diplomatice unde se află ambasada SUA, duminică după-amiază. Israelul și Statele Unite atacă Iranul, stârnind indignarea Pakistanului Israelul şi Statele Unite au lansat operaţiuni militare împotriva Iranului sâmbătă dimineaţă, omorându-l pe liderul suprem iranian şi stârnind indignare în Pakistanul vecin, de asemenea o ţară musulmană.

🚨Massive Protest against Martyrdom of Ayatollah Ali Khamenei in Gilgit Baltistan Province, Pakistan. pic.twitter.com/Qz84udEebx — Iran Updates 🚨 (@IranUpdatesNow) March 1, 2026

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care menţine legături strânse atât cu Statele Unite, cât şi cu Iranul, a declarat duminică seară că uciderea lui Khamenei a constituit o "încălcare" a dreptului internaţional. "Este o tradiţie străveche ca şefii de stat sau de guvern să nu fie luaţi ca ţintă", a scris Sharif pe X. "Poporul pakistanez se alătură poporului iranian în această oră de tristeţe şi durere şi îşi oferă cele mai sincere condoleanţe pentru martiriul" lui Khamenei, a adăugat el. În timpul demonstraţiei de duminică din Karachi, mulţimea a scandat sloganuri împotriva Statelor Unite, Israelului şi aliaţilor lor. "Nu avem nevoie de nimic în Pakistan care să aibă legătură cu Statele Unite", a declarat pentru AFP protestatarul Sabir Hussain. Anterior, o mulţime de tineri escaladase poarta principală şi intrase pe aleea care ducea spre clădirea consulatului, spărgând mai multe geamuri. Ambasadele SUA şi Regatului Unit şi-au îndemnat cetăţenii din Pakistan să dea dovadă de prudenţă în ţară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: