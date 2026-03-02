LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
Proteste violente în Pakistan după moartea ayatollahului Khamenei. Cel puţin 25 de persoane au murit | GALERIE FOTO

Stiri externe
Cel puţin 25 de persoane au murit în proteste violente care au avut loc în weekend în Pakistan şi care au fost declanşate de uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, conform unui bilanţ publicat luni de AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Proteste au izbucnit în mai multe oraşe importante din Pakistan, inclusiv în metropola Karachi din sud, unde unii demonstranţi au încercat să ia cu asalt clădirile diplomatice americane.

Un jurnalist al AFP a văzut sute de protestatari pro-iranieni încercând să intre în consulatul SUA, ceea ce a dus la ciocniri cu poliţia.

Bilanț tragic în Karachi și Gilgit-Baltistan

Cel puţin zece persoane au fost ucise şi peste 70 rănite, conform biroului medicului legist al poliţiei din Karachi, în timp ce un raport al spitalului consultat de AFP a indicat că nouă persoane au fost ucise de focuri de armă.

În regiunea Gilgit-Baltistan din nordul Pakistanului, cel puţin 13 persoane au fost ucise în ciocniri între protestatari şi poliţie, au declarat oficialii.

Război în Orientul Mijlociu. Franța anunță că este pregătită ”să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei
Război în Orientul Mijlociu. Franța anunță că este pregătită ”să participe” la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei
Şapte persoane au fost ucise în Gilgit, a declarat un reprezentant al echipelor de salvare, în timp ce alte şase au murit în Skardu, a precizat un medic pentru AFP luni.

Autorităţile au impus o interdicţie de circulaţie pe timp de noapte, care va rămâne în vigoare până miercuri în Gilgit şi Skardu, unde armata a fost desfăşurată pe străzi.

Alte două persoane au fost ucise în timp ce mii de protestatari s-au adunat pe străzile capitalei Islamabad, mulţi purtând fotografii cu regretatul lider iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Jurnaliştii AFP au văzut poliţia trăgând gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea din apropierea enclavei diplomatice unde se află ambasada SUA, duminică după-amiază.

Israelul și Statele Unite atacă Iranul, stârnind indignarea Pakistanului

Israelul şi Statele Unite au lansat operaţiuni militare împotriva Iranului sâmbătă dimineaţă, omorându-l pe liderul suprem iranian şi stârnind indignare în Pakistanul vecin, de asemenea o ţară musulmană.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, care menţine legături strânse atât cu Statele Unite, cât şi cu Iranul, a declarat duminică seară că uciderea lui Khamenei a constituit o "încălcare" a dreptului internaţional.

"Este o tradiţie străveche ca şefii de stat sau de guvern să nu fie luaţi ca ţintă", a scris Sharif pe X.

"Poporul pakistanez se alătură poporului iranian în această oră de tristeţe şi durere şi îşi oferă cele mai sincere condoleanţe pentru martiriul" lui Khamenei, a adăugat el.

În timpul demonstraţiei de duminică din Karachi, mulţimea a scandat sloganuri împotriva Statelor Unite, Israelului şi aliaţilor lor.

"Nu avem nevoie de nimic în Pakistan care să aibă legătură cu Statele Unite", a declarat pentru AFP protestatarul Sabir Hussain.

Anterior, o mulţime de tineri escaladase poarta principală şi intrase pe aleea care ducea spre clădirea consulatului, spărgând mai multe geamuri.

Ambasadele SUA şi Regatului Unit şi-au îndemnat cetăţenii din Pakistan să dea dovadă de prudenţă în ţară.

Conflictul din Orientul Mijlociu se adâncește: marina iraniană, decimată, iar bazele americane din Golf rămân sub atac

Sursa: Agerpres

Românul prins sub bombardamentele din Teheran: „Iranul e a doua mea casă!"
Românul prins sub bombardamentele din Teheran: „Iranul e a doua mea casă!“
Prețul gazelor explodează în Europa: creștere de 25% pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz
Prețul gazelor explodează în Europa: creștere de 25% pe fondul crizei iraniene și blocajului din Strâmtoarea Ormuz

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au înregistrat o creştere semnificativă luni dimineaţa, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a provocat îngrijorări referitoare la o perturbare majoră a livrărilor mondiale.

Analiză: Costul uman al conflictului cu Iranul ar putea decide viitorul politic al lui Trump
Analiză: Costul uman al conflictului cu Iranul ar putea decide viitorul politic al lui Trump

Pentru Donald Trump, pierderea unor militari americani redesenează câmpul de luptă politic pe plan intern, scrie corespondentul Sky News din SUA. 

Rusia amenință cu lovituri devastatoare asupra Europei, ca reacție la moartea liderului Iranian
Rusia amenință cu lovituri devastatoare asupra Europei, ca reacție la moartea liderului Iranian

Președintele rus și-a exprimat condoleanțele pentru moartea liderului suprem al Iranului, ucis în urma loviturilor americane, în timp ce Moscova a sugerat posibile atacuri de represalii asupra Europei.

LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliene în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA

În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate
Ministrul Energiei: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste 10 lei litrul sunt nişte "minciuni sfruntate".

România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel
România va activa mecanismul civil european. Cetățeni români vor fi aduși luni seara la București din Israel

Guvernul anunţă, în urma şedinţei de luni dimineaţa, de la Palatul Victoria, că luni seară vor ajunge la Bucureşti cetăţeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, ţară care are deschis spaţiul aerian.

