"Inamicul transmite în mod deschis un mesaj de negociere şi, în secret, plănuieşte un atac terestru", a declarat Qalibaf într-un mesaj adresat poporului iranian - marcând o lună de la ofensiva coordonată americano-israeliană împotriva Iranului - şi difuzat de mass-media oficiale.

Qalibaf a avertizat că "aşteaptă sosirea la sol" a trupelor americane pentru a lansa un atac şi a-şi pedepsi aliaţii regionali pentru totdeauna, referindu-se la sosirea de sâmbătă a încă 3.500 de puşcaşi marini americani în Orientul Mijlociu.

"Suntem într-un mare război mondial şi trebuie să ne pregătim pentru drumul sinuos şi dificil care ne aşteaptă pentru a ajunge în vârf", a declarat el.

Oficialul iranian a afirmat că ţara sa este încrezătoare că poate "pedepsi Statele Unite şi le poate face să regrete acţiunile sale, astfel încât să nu mai încerce niciodată să atace Iranul".

"Vă asigur că, cu sprijin divin, vom ieşi victorioşi din acest război. (...) Racheta, străzile şi strâmtoarea pun presiune pe gâtul inamicului. Aşa cum soldaţii lor nu abandonează rachetele sau Strâmtoarea Ormuz, nici voi nu trebuie să abandonaţi "tranşeea" străzilor. Menţineţi unitatea şi coeziunea", a subliniat Qalibaf în mesajul său către poporul iranian.

Declaraţiile sale vin pe fondul discuţiilor indirecte dintre Washington şi Teheran, mediate de Pakistan, şi în urma anunţului de joi al preşedintelui american Donald Trump că amână până pe 6 aprilie ultimatumul dat Iranului pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz, în caz contrar urmând să îi distrugă centralele electrice.

Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfagari, purtător de cuvânt al Cartierului General Central Hatam al-Anbia, care coordonează armata regulată a Iranului cu Gardienii Revoluţiei, a avertizat că "agresiunea şi ocupaţia nu vor aduce nimic altceva decât capturarea umilitoare, dezmembrarea şi dispariţia agresorilor, iar soldaţii americani vor fi o hrană bună pentru rechinii din Golful Persic", potrivit agenţiei de ştiri Tasnim, citată de EFE.