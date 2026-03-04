Islamabad, Pakistan – Era prima zi lucrătoare a săptămânii, iar Muhammad Raza, un student pakistanez la medicină în vârstă de 23 de ani, asista medicii care tratau pacienții la spitalul Universității de Științe Medicale din Teheran, capitala Iranului, relatează Al Jazeera.

O explozie puternică a întrerupt activitatea din salon. Israelul și Statele Unite începuseră bombardamentele asupra Iranului într-o operațiune comună în dimineața zilei de 28 februarie.

„Auzeam demult despre un atac iminent și când s-a produs, am simțit un val de anxietate și panică în corpul meu”, a declarat Raza pentru Al Jazeera, dintr-un autobuz în drum spre Islamabad, marți.

Pe măsură ce haosul și frica cuprindeau Teheranul după bombardamente, Raza a fugit la căminul său din apropierea spitalului și a sunat imediat la ambasada Pakistanului, aflată la mai puțin de 2 km distanță.

Atât el, cât și ceilalți studenți au fost sfătuiți să adune strictul necesar până seara, înainte ca aranjamentele pentru trimiterea lor acasă să fie finalizate.

„A fost foarte înfricoșător. Cu toții ne temeam de ce se putea întâmpla și voiam să ajungem în Pakistan cât mai repede posibil”, a spus Raza.

Muhammad Tauqeer, un alt student pakistanez la medicină, a declarat pentru Al Jazeera că se afla pe teren, departe de campus, când au început loviturile.

„În momentul în care am auzit prima lovitură în Teheran, totul a căzut în haos. Oamenii au ieșit în stradă. Profesorii noștri le-au spus studenților străini să ceară imediat ajutor ambasadelor și să se întoarcă la cămine, ceea ce am și făcut”, a spus tânărul de 24 de ani, marți, dintr-un alt autobuz, în drum spre orașul său natal Jhang, în provincia Punjab.

„Am sunat familia și le-am povestit situația”, a adăugat Tauqeer.

Ambasada Pakistanului din Teheran a cerut cetățenilor să se prezinte până sâmbătă seara.

Sute au venit, purtând strictul necesar, inclusiv haine, laptopuri, cărți, documente și bani.

Cinci autobuze au părăsit curtea ambasadei sâmbătă noaptea, cu destinația Zahedan, un drum de 1.500 km care a durat aproximativ 20 de ore, traversând centrul Iranului, prin orașe precum Yazd, Isfahan și Kerman, în timp ce acestea erau lovite în cadrul atacului SUA-Israel.

Pe parcursul călătoriei, studenții încercau și să afle noutăți despre războiul din Iran, care a escaladat rapid într-un conflict regional, atacurile Iranului vizând activele americane din Golf și Arabia Saudită.

Kainat Maqsood, o altă studentă pakistaneză, a spus că în timpul „călătoriei extrem de stresante” a aflat despre uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

„Întreg autobuzul era tăcut”

Din Zahedan, orașul de frontieră pakistanez Taftan era la aproximativ 100 km. Pe aproape întregul drum, pasagerii nu aveau semnal la telefon.

„Ne era foarte frică. Călătoria a fost pe timp de noapte și nu știam ce se va întâmpla”, a spus Tauqeer pentru Al Jazeera.

„Întregul autobuz era tăcut. Toți doar ne rugam.”, a adăugat studentul.

Autobuzele au trecut în Pakistan duminică seara. Oficialii pakistanezi au declarat marți seara că aproape 1.000 de cetățeni, inclusiv aproximativ 400 de studenți, s-au întors în țară în ultimele trei zile prin punctele de trecere Taftan, în districtul Chagai, și Gabd-Rimdan, în districtul Gwadar.

Ambele puncte de trecere se află în provincia Balochistan, cea mai volatilă din Pakistan, unde violența separatiștilor s-a intensificat în ultimele luni.

Studenții au putut într-un final să-și sune familiile.

„După ce am avut semnal la telefon după ce am intrat în Pakistan, am anunțat familia că voi ajunge la ei în curând”, a spus Raza.

Luni dimineață, autobuzele au plecat spre Quetta, capitala Balochistanului – încă un drum dificil de 12 ore prin întinderea aridă a celei mai mari provincii din Pakistan. De acolo, studenții s-au îndreptat spre orașele lor natale.

„Sunt foarte obosit și vreau doar să ajung acasă la părinții mei”, a spus Tauqeer marți seara.

Iranul găzduiește aproape 35.000 de pakistanezi, potrivit oficialilor, inclusiv aproximativ 3.000 de studenți la diferite instituții din Teheran, Isfahan, Zanjan și Yazd, printre alte orașe iraniene.

Pe măsură ce studenții pakistanezi scăpau de războiul din Iran, soarta carierei lor îi preocupa puternic.

„Mai am doar două-trei luni până îmi termin studiile. M-am mutat la Teheran în 2021 și nu există nicio șansă să pierd diploma după ce am rămas atât de puțin”, a spus Tauqeer.