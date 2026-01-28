Însă investiţiile masive au fost orientate în principal către războiul convenţional, nu către noile tipuri de ameninţări hibride, precum atacurile cu drone sau operaţiunile asimetrice.

După declanşarea războiului din Ucraina, în 2022, statele europene au început să privească tot mai atent către modelul polonez. Guvernele din regiune au accelerat planurile de reînarmare, iar industria a fost reconfigurată pentru a susţine efortul militar, multe fabrici trecând de la producţia civilă la fabricarea de tancuri, avioane şi alte echipamente de luptă.

