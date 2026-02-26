”În urma unui avertisment adresat editoriilor serviciilor, Arcom le cere, în acest cadru, furnizorilor de acces la Internet, furnizorilor de sisteme de rezoluţie de nume de domeniu şi motoarelor de căutare să blocheze şi să elimine 35 de site-uri oficiale ale unor publicaţii ruseşti cărora li s-au impus sancţiuni”, anunţă această autoritate independentă.

Între aceste site-uri se află sputniknews.lat, rtenfrancais.tv, news-front.su, southfront.press şi strategic-culture.su, potrivit unei surse apropiate dosarului.

Arcom a certut totodată ”motoarelor de căutare să elimine paginile ale patru platforme de streaming care permit un acces la servicii de televiziune şi de radio ruseşti vizate de sancţiuni”.

Autoritatea de reglementare precizează că implementează ”toate mijloacele de care dispune pentru a opri difuzarea în Franţa a unor publicaţii ruseşti vizate de sancţiuni europene şi preluarea conţinuturilor lor pe platforme online care pot fi accesate în Franţa”.

Începând din 2022, după invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia, operatorul francez de satelit Eutelsat a întreruot difuzarea posturilor ruseşti NTV Mir, Rossiya 1, Pervîi Kanal şi NTV, la cererea Arcom.

”Programele (acestora) consacrate conflictului din Ucraina difuzează incitări la ură şi la violenţă şi încalcă integritatea jurnalistică”, sublinia autoritatea.

În martie 2022, Arcom a oprit difuzarea postului RT France, versiunea francofonă a publicaţiei ruseşti RT, punând astfel în aplicare o decizie a Uniunii Europene (UE) care interzicea RT pe teritoriul european.

Alte blocări au avut loc după aceea, inclusiv ale posturilor STS şi Kanal 5, în 2025.