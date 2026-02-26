În aprilie 2022, femeia, angajată în departamentul de drept al Universității din Padova, și-a fracturat glezna în două locuri. Accidentul, care a avut loc în timpul unei întâlniri pe Zoom, când s-a ridicat de la birou pentru a lua documente și a căzut, a necesitat intervenție chirurgicală și tratament timp de peste patru luni.

Femeia, în vârstă de 60 de ani, a fost inițial refuzată de Inail, instituția națională care gestionează asigurările obligatorii pentru accidente și boli profesionale, deoarece incidentul s-a produs acasă, ceea ce a însemnat că a fost nevoită să suporte costurile medicale, inclusiv închirierea unui scaun cu rotile, relatează The Guardian.

Femeia a primit înapoi toți banii cheltuiți

Femeia a solicitat asistență juridică de la sindicatul său, Federazione Gilda Unams (FGU), care a făcut apel în fața tribunalului muncii din Padova. Într-o decizie emisă anul trecut de judecătorul Maurizio Pascali, dar făcută publică de sindicat abia săptămâna aceasta, accidentul a fost clasificat ca fiind legat de muncă, iar femeia a primit despăgubiri, inclusiv plata retroactivă a beneficiilor și rambursarea cheltuielilor medicale.

„Această sentință reprezintă o victorie pentru drepturile lucrătorilor italieni”, a declarat Andrea Berto, șeful filialei FGU din Padova. „Instituția publică care ar fi trebuit să plătească beneficiile încerca să economisească pe seama femeii. Această poveste a avut ecou în întreaga țară și mă bucur că am făcut-o publică, pentru că înseamnă că oricine se află într-o situație similară poate să se raporteze la această sentință.”

Femeia s-a întors la universitate și continuă să lucreze o parte din săptămână de acasă.

„Când am început apelul, nu existau cazuri precedente de acest fel în Italia, cel puțin noi nu am găsit niciunul”, a spus Carmela Furian, una dintre avocatele care au reprezentat-o. „Sau poate au existat cazuri similare rezolvate înainte de a ajunge în instanță. Dar în această situație, Inail a fost obligată să recunoască că accidentul a fost legat de muncă.”

Ca și în alte țări europene, munca de acasă a căpătat amploare în Italia în timpul pandemiei de coronavirus. În 2023, aproape 3,4 milioane de persoane angajate cu contract permanent lucrau de acasă cel puțin jumătate din zilele lucrătoare pe lună, conform datelor Istat, institutul național de statistică din Italia.

Un sondaj realizat în 2024 de Politehnica din Milano estima că acest număr va ajunge la 3,7 milioane în 2025, iar șapte din zece italieni declarau că ar contesta angajatorul dacă ar impune revenirea la birou. Douăzeci la sută dintre cei chestionați spuneau că ar lua în considerare schimbarea locului de muncă dacă ar fi obligați să revină full-time la birou, iar 20% ar solicita un salariu mai mare.

În ciuda creșterii muncii flexibile în Italia, procentul angajaților care lucrează de acasă (5,9%) rămâne mult sub media europeană de 9,1%, conform datelor Eurostat din 2023.