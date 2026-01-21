Este un activ fără risc de credit, independent de deciziile de politică monetară ale altor țări și rezistent la șocuri financiare, spune el, potrivit Euronews. Rezervele mari de aur contribuie, de asemenea, la stabilitatea economiei poloneze.



Ambițiile băncii Poloniei sunt de anvergură: obiectivul său este să strângă 700 de tone de aur, iar valoarea totală a rezervelor de lingouri să fie de aproximativ 400 de miliarde PLN (94 de miliarde EUR).

Încă în 2024, aurul reprezenta 16,86% din rezervele valutare ale Poloniei. Estimările de la sfârșitul lunii decembrie 2025 au arătat o creștere la 28,22%, marcând una dintre cele mai rapide schimbări în structura rezervelor dintre băncile centrale din întreaga lume.



Cele mai mari tranzacții au fost efectuate în ultimele luni ale anului 2025, într-o perioadă de volatilitate crescută a pieței și tensiuni geopolitice.

La inițiativa lui Glapiński, consiliul de administrație al BNP a decis să crească în continuare în mod strategic ponderea aurului.



Glapiński a anunțat la începutul lunii ianuarie că va solicita consiliului să adopte o rezoluție pentru creșterea rezervelor la 700 de tone de lingouri.



Investiții în aur

Conform analizelor efectuate de World Gold Council, anul 2025 a adus o continuare a tendinței globale de acumulare de aur de către băncile centrale. Cu câteva excepții, majoritatea țărilor și-au mărit deținerile, tratând lingourile ca pe o acoperire strategică împotriva crizelor valutare și financiare.



În 2025, până la 95% dintre băncile centrale chestionate se așteaptă ca deținerile globale de aur să crească în următoarele douăsprezece luni.



Motivele pentru care băncile centrale investesc în aur sunt explicate de Marta Bassani-Prusik, directorul departamentului de produse de investiții și valori valutare la Monetăria Poloniei.

„Unul dintre factorii motivaționali cheie pentru băncile centrale este independența prețului aurului față de politica monetară și riscul de credit. La fel de importantă este diversificarea activelor și reducerea ponderii dolarului și a altor monede în rezerve”, explică ea.



Experții subliniază că nu toate băncile centrale raportează amploarea totală a achizițiilor lor. China sau Rusia sunt adesea menționate în acest context. Unii observatori ai pieței interpretează aceste acțiuni ca parte a pregătirilor pentru un model monetar alternativ, în care aurul ar putea juca un rol mult mai important decât înainte.



Polonia are mai mult aur decât BCE

Informația că Polonia deține acum mai mult aur decât Banca Centrală Europeană (BCE) nu este doar simbolică. BCE gestionează politica monetară a zonei euro, dar rezervele sale de aur sunt relativ limitate, iar povara deținerii de lingouri revine în principal băncilor naționale ale țărilor membre.



Rezervele de aur ale BCE se ridică la aproximativ 506,5 tone. În acest context, amploarea deținerilor NBP - 550 de tone - este impresionantă și consolidează poziția Poloniei în arhitectura financiară europeană.



La o populație la jumătate și o economie (PIB) aproape cât jumătate din cea a Poloniei, România deține, prin titularul BNR, 103,6 tone de aur.

Prețuri record și previziuni pentru 2026

Achizițiile BNP au coincis cu recorduri istorice ale prețurilor aurului. Deși ritmul de creștere a cotațiilor ar putea încetini în 2026, previziunile marilor instituții financiare rămân optimiste. ING estimează un preț mediu de aproximativ 4.150 dolari pe uncie, Deutsche Bank vorbește de 4.450 dolari, iar Goldman Sachs își ridică previziunile la 4.900 dolari. Într-un scenariu de cerere globală puternică, J.P. Morgan prevede un preț de până la 5.300 USD pe uncie.



„Creșterea cererii din partea băncilor centrale este o reacție la tensiunile economice și la schimbările geopolitice dinamice. Deși achizițiile instituționale nu se traduc direct în prețuri, ele influențează indirect deciziile investitorilor individuali”, subliniază Bassani-Prusik.

