Moscova nu are niciun ”termen limită” pentru ca să pună capăt războiului din Ucraina, anunţă ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, înaintea unei reuniuni între emisari ucraineni şi americani la Geneva, în vederea pregătirii unor noi negocieri trilaterale cu Rusia, relatează AFP.

”Oare ne-aţi auzit spunând ceva despre termene limită? Noi n-avem niciun termen limită, avem doar sarcini. Suntem pe cale să le îndeplinim”, a declarat joi Lavrov, citat de agenţia oficială rusă de presă Tass.

Negociatori ucraineni şi ruşi s-au dus joi la Geneva la întâlniri separate cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Zelenski cere o întâlnire cu Putin

Preşedintele american Donald Trump exercită presiuni pentru ca să obţină o rezolvare a conflictului declanşat de o invazia la scare a mare a Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022, însă eforturile diplomatice nu au condus până acum la rezultate tangibile, în pofida mai multor runde de negocieri în ultimele luni.

”Va fi una dintre cele mai mari greşeli să se încerce acum să se definească vreo etapă sau să se facă vreun prognostic. Eu nu vreau să comit aceste greşeli”, a declarat, la rândul său, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat tot de Tass.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în mai multe rânduri că o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin este necesară în vederea ajungerii la un acord care să rezolve problemele-cheie ale negocierilor - privind teritoriile din estul Ucrainei, pe care Moscova înceracă să le capareze.

Peskov a repetat, la rândul său, că o asemenea întâlnire la vârf nu poate să aibă loc decât după încheierea negocierilor, pentru a pune un ”punct final”.

Noi atacuri rusești nocturne

Moscova a tras aproximativ 420 de drone şi 99 de rachete împotriva vecinului său în noaptea de miercuri spre joi şi a rănit zeci de oameni, inclusiv copii, a anunţat pe X preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Majoritatea rachetelor au fost interceptate, însă infrastructuri cruciale şi imobile rezidenţiale au fost atinse în opt regiuni, a precizat el.

La Kiev, jurnalişti AFP au auzit explozii în timpul nopţii, în timpul unui atac aerian rus cu dronă şi rachetă.

Rusia a anunţat că a predat 1.000 de rămăşiţe ale unor militari ucraineni Kievului. Ea a anunţat că a primit, în schimb, rămăşiţe ale 35 de combatanţi ruşi.

Miercuri seara, Volodimir Zelenski şi Donald Trump au discutat timp de 30 de minute la telefon, despre întâlnirea de la Geneva şi pregătirea unor noi negocieri trilaterale între ucraineni, ruşi şi americani, prevăzute ”la începutul lui martie”, potrivit preşedintelui ucrainean.

Emisarul Kremlinului în probleme economice Kirill Dmitriev urma să fie prezent, la rândul său, joi, la Geneva ”pentru a continua negocieri cu americanii asupra părţii economice”, declara miercuri o sursă Tass.

Kirill Dmitriev s-a întâlnit cu cei doi emisari americani în mai multe rânduri.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declara la începutul lui februarie că Moscova - prin vocea lui Kirill Dmitriev - a propus Washingtonului o reluare a cooperării economice şi acorduri de cooperare în valoare de sute de miliarde de dolari.