Planurile pentru o renovare demult așteptată a palatului Bellevue, reședința oficială a președintelui german, au fost făcute publice, iar costul reabilitării sale ar trebui să fie de aproximativ 600 de milioane de euro, scrie Deutsche Welle.

Biroul Președintelui Federal a precizat că suma totală de 601 milioane de euro include o rezervă de 71 de milioane de euro pentru creșterile prețurilor de construcție și o rezervă de risc de 188 de milioane de euro, inclusiv pentru potențiali poluanți care ar putea fi găsiți la structura clădirii.

Renovările ar putea începe chiar din vară, opt ani fiind considerați un termen „realist”, potrivit Petrei Wesseler, șefa Biroului Federal pentru Construcții și Planificare Regională responsabilă de proiect.

Președintele Germaniei nu mai primea oaspeți pentru că îi curgea instalația sanitară

Președintele Frank-Walter Steinmeier ar trebui să se mute într-o reședință temporară, probabil un bloc turn de birouri din apropierea reședinței.

Steinmeier însuși a comentat despre renovări, sugerând că acestea erau întârziate. Președintele a menționat că nu a putut utiliza reședința la capacitate maximă în timp ce găzduia evenimente din cauza riscurilor de siguranță, precum și a scurgerilor de la instalații sanitare ale palatului.