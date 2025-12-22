Alertă maximă în Rusia. Un general rus a fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

22-12-2025 | 13:03
general rus

Încă un general rus și-a pierdut viața, luni dimineață, într-un atentat cu bombă produs la Moscova.

Cristian Matei

Generalul-maior Fanil Sarvarov, de 56 de ani, tocmai se urcase în mașină și pleca de-acasă, atunci când un dispozitiv exploziv a detonat sub mașina lui.

Oficialul rus, șef al departamentului de pregătire operațională al Statului Major General al armatei ruse și veteran al războaielor din Cecenia, Siria și Ucraina, a fost grav rănit și a murit la spital.

Autoritățile ruse au deschis o anchetă și suspectează implicarea serviciilor secrete ucrainene.

Cel puțin până în acest moment, Kievul nu a comentat oficial incidentul.

Vladimir Putin și principalul consilier de politică externă al său, Iuri Ușakov
Rusia critică intervențiile europene și ucrainene în planul american de pace. Acuzaţii privind sabotarea negocierilor

Președintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii la Palatul Cotroceni. Întâlnirile confidenţiale, reprogramate

