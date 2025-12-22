Alertă maximă în Rusia. Un general rus a fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană

Încă un general rus și-a pierdut viața, luni dimineață, într-un atentat cu bombă produs la Moscova.

Generalul-maior Fanil Sarvarov, de 56 de ani, tocmai se urcase în mașină și pleca de-acasă, atunci când un dispozitiv exploziv a detonat sub mașina lui.

Oficialul rus, șef al departamentului de pregătire operațională al Statului Major General al armatei ruse și veteran al războaielor din Cecenia, Siria și Ucraina, a fost grav rănit și a murit la spital.

Autoritățile ruse au deschis o anchetă și suspectează implicarea serviciilor secrete ucrainene.

Cel puțin până în acest moment, Kievul nu a comentat oficial incidentul.

⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries Investigators are considering several versions of the killing. One of them involves the possible involvement of Ukrainian special services. The… https://t.co/HjvWvSfPRU pic.twitter.com/IjoXsIoH9l — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

