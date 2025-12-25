Atac terorist sinucigaș în Nigeria, în Ajunul Crăciunului. Cel puțin 5 oameni au fost uciși, iar alți 35 sunt răniți

O bombă a explodat miercuri seara în timpul rugăciunilor la o moschee din orașul Maiduguri din Nigeria, ucigând cinci persoane, într-un atac descris de poliție ca fiind probabil un atentat sinucigaș.

Poliția a anunțat că 35 de persoane au fost rănite în atac, potrivit Associated Press.

Nahum Daso, purtătorul de cuvânt al comandamentului poliției din statul învecinat Borno, a precizat într-un comunicat că la fața locului au fost găsite fragmente dintr-o vestă care se presupune că ar fi fost folosită într-un atentat sinucigaș.

Atentatul cu bombă este cel mai recent dintr-o serie de atacuri din regiunea nordică tulburată a Nigeriei, unde țara se luptă cu mai multe grupuri armate, printre care Boko Haram și grupul său disident, Provincia Statului Islamic din Africa de Vest.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, din 2009 și până acum, câteva mii de persoane au fost ucise, iar milioane au fost strămutate din casele lor.

Niciun grup nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, dar utilizarea atentatorilor sinucigași a fost atribuită în mare măsură grupului militant islamic Boko Haram, care și-a asumat anterior responsabilitatea pentru multe astfel de atacuri în regiunea de nord-est.

Analiștii spun că utilizarea atentatorilor sinucigași de către grup a scăzut în ultimii ani, dar acesta are încă capacitatea de a lansa astfel de atacuri.

În iulie 2024, un atac sinucigaș triplu asupra unei ceremonii de nuntă în Borno a ridicat spectrul unei noi utilizări a acestei metode de către grupul militant.

