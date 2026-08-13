Un grup de turiști a fost în pericol, iar satul s-a umplut de noroi și bolovani cărați de șuvoaie. O mașină a rămas blocată în mijlocul șuvoaielor. Înăuntru erau niște turiști.

Bărbat: „De-abia s-au dat jos din mașină, s-au ținut unii de alții și au intrat în cabana aia.”

În altă parte a localității, câteva autoturisme lăsate pe drum au fost mutate de viitură în șanțurile pline de apă.

Femeie: „Întâi au venit niște boabe de grindină mari. A bătut un vânt, au început tunetele, fulgerele. Mă uitam din casă și ziceam: gata, ăsta e sfârșitul nostru.”

Aversa a durat aproximativ o jumătate de oră, timp în care cinci pensiuni și șapte case au fost inundate.

Maria Bulugea, localnică: „Ne-a făcut dezastru, dezastru! Ne-a stricat tot, ne-a prăpădit tot, tot.”

Primăria a trimis utilaje ca să deblocheze un drum acoperit de bolovani.

Marian Avram, primar Dâmbovicioara: „Iadul, iadul pe pământ! O jumătate de oră de ploaie și a făcut dezastrul care-l vedeți.”

Și în Călimănești, județul Vâlcea, o șosea a fost inundată după o ploaie torențială.