O „furtună-monstru” a lovit China. Va ploua în 24 de ore cât în 4 luni

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Ploi china
X // Shanghai Daily

Capitala Chinei, Beijing – un oraş dens populat – s-a pregătit pentru sosirea unor ploi masive, prognozate să aducă într-un interval de 24 de ore o cantitate de apă reprezentând peste o treime din totalul anual, transmite Reuters.

autor
Sabrina Saghin

Fenomenul, care ar urma să înceapă marţi seara târziu, a fost cauzat de convergenţa dintre umiditatea adusă de taifunul Dolphin (aflat la sud) şi aerul rece din nordul Chinei, scrie News.ro.

Beijingul se pregătește pentru ploi torențiale

Din seara zilei de marţi şi până joi, majoritatea zonelor din Beijing se vor confrunta cu ploi torenţiale, cantităţile cumulate urmând să depăşească 100 mm în 6 ore şi 150 mm în 24 de ore, potrivit serviciului meteorologic al oraşului.

În districte precum Tongzhou, Daxing, Fangshan, Mentougou, Huairou şi Fengtai, cantitatea totală de precipitaţii ar putea depăşi 200 mm în decurs de 24 de ore.

Prin comparaţie, media anuală a precipitaţiilor în Beijing este de 528 mm, cea mai mare parte a acestora înregistrându-se în intervalul iunie-septembrie.

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Ploile pot depăși 200 de milimetri

În districtul muntos Mentougou, situat în vestul Beijingului, autorităţile au emis marţi cel mai înalt nivel de alertă de urgenţă pentru inundaţii şi au sfătuit populaţia să rămână în locuinţe, cu excepţia cazurilor în care deplasarea este strict necesară, precum şi să evite zonele montane şi cursurile de apă.

Autorităţile chineze au evacuat peste un milion de persoane din locuinţele lor din estul Chinei, inclusiv din capitala financiară Shanghai, pe măsură ce taifunul „Dolphin”, chiar dacă retrogradat în prezent la furtună tropicală, a lovit ţărmul şi și-a făcut simţită prezenţa, aducând ploi torenţiale şi blocând transportul în întreaga regiune.

Autoritățile au evacuat peste un milion de oameni

Numai în Shanghai au fost anulate luni aproape 1.000 de zboruri.

Deşi autorităţile au retrogradat "Dolphin" la categoria de furtună tropicală, acestea continuă să avertizeze asupra ploilor torenţiale, inundaţiilor severe şi riscului de alunecări de teren până miercuri, pe măsură ce furtuna se deplasează spre nord.

Autorităţile chineze emiseseră anterior cod roşu, cel mai înalt nivel de alertă, pentru "Dolphin", care este cea mai puternică furtună care a lovit China în acest an.

Aceasta a atins viteze maxime ale vântului de 150 km/h când a lovit pentru prima dată oraşul Yuhuan din provincia Zhejiang, duminică la ora locală 17:30 (12:30, ora României), înainte de a atinge uscatul pentru a doua oară în oraşul Wenzhou, aproximativ o oră mai târziu, au declarat autorităţile meteorologice.

Autorităţile au îndemnat populaţia să evite activităţile în aer liber, în timp ce mai multe atracţii turistice importante rămân închise, inclusiv anumite zone din Disneyland şi Legoland, precum şi mai multe platforme de observare de-a lungul Bundului din Shanghai.

O furtună-monstru

Furtuna a parcurs o distanţă de 6.000 km înainte de a atinge uscatul, ceea ce sugerează o durată de viaţă de peste trei ori mai mare decât cea a unui taifun obişnuit, potrivit postului public de televiziune chinez CCTV.

De asemenea, are o dimensiune uriaşă a circulaţiei şi o capacitate de precipitaţii intense.

"Dolphin" a adus ploi torenţiale în Filipine, în unele zone din nordul Taiwanului şi pe insula Okinawa din Japonia, înainte de a se îndrepta spre China.

Furtuna a provocat victime în Asia

Opt persoane au murit în Filipine din cauza ploilor musonice abundente provocate de "Dolphin" şi de furtunile de la începutul săptămânii, potrivit Oficiului pentru Apărare Civilă. Peste 7.000 de persoane se află adăpostite în centre de evacuare din toată ţara.

În Okinawa, Japonia, cinci persoane în vârstă au suferit leziuni care nu le pun viaţa în pericol, potrivit autorităţilor prefecturale. Trei dintre ei au căzut din cauza vântului puternic, au precizat aceştia.

Între timp, în Hong Kong, observatorul meteorologic a înregistrat duminică o temperatură record de 36,9 °C, pe măsură ce taifunul a adus aer cald peste oraş.

Sezonul taifunurilor în Pacificul de Vest are loc de obicei între mai şi octombrie, perioadă în care taifunurile sunt considerate mai frecvente.

Anul acesta este un an marcat de un fenomen El Niño puternic, ceea ce, potrivit experţilor, înseamnă că taifunurile pot deveni mai intense.

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Sursa: News.ro

Etichete: China, beijing, furtuna, ploi torentiale,

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