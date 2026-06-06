O clădire de lângă Oradea cu o importanță uriașă pentru istoria Ungariei a fost scoasă la vânzare. Ce sumă se cere

Asociat unor evenimente şi personaje marcante ale secolului al XIX-lea, conacul păstrează o identitate rară, construită la intersecţia dintre patrimoniu, tradiţie şi istorie .

În localitatea Cubulcut, la aproximativ 55 km de Oradea, se află Conacul Bónis, o proprietate a cărei valoare depăşeşte dimensiunea arhitecturală şi se extinde către memoria istorică a uneia dintre cele mai importante perioade din istoria Europei Centrale.

Relatările istorice şi arhivele genealogice ale familiei Baranyi susţin că, în timpul Revoluţiei Maghiare din 1848-1849, proprietatea ar fi servit pentru scurt timp drept loc de refugiu pentru Coroana Sfântului Ştefan, simbol fundamental al statalităţii maghiare.

În contextul retragerii guvernului revoluţionar condus de Lajos Kossuth către Debrecen, coroana ar fi fost transportată în secret de către Sámuel Bónis şi colaboratorul său Josipovics, deghizaţi în negustori de vite, transformând acest loc într-un martor discret al unui episod cu o puternică încărcătură simbolică.

Conacul necesită un proces complet de restaurare

Amplasată pe un teren de aproximativ 6.635 mp, proprietatea include o clădire cu o suprafaţă construită desfăşurată de aproximativ 417 mp şi zece încăperi, păstrând expresia caracteristică reşedinţelor nobiliare rurale din secolul al XIX-lea.

Volumetria echilibrată, tavanele înalte, ferestrele cu proporţii elegante şi pivniţa parţial boltită conturează elementele unei arhitecturi care încă îşi păstrează identitatea originală.

În prezent, proprietatea necesită un proces complet de restaurare, anumite zone fiind afectate semnificativ de trecerea timpului, inclusiv porţiuni ale acoperişului.