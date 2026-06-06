O clădire de lângă Oradea cu o importanță uriașă pentru istoria Ungariei a fost scoasă la vânzare. Ce sumă se cere

Cultura
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock 2547692595
Shutterstock

Conacul Bónis din Cubulcut, refugiu al Coroanei Ungariei, este de vânzare pentru suma de 129.000 de euro pe Romania Sotheby's International Realty.

autor
Cristian Anton

În localitatea Cubulcut, la aproximativ 55 km de Oradea, se află Conacul Bónis, o proprietate a cărei valoare depăşeşte dimensiunea arhitecturală şi se extinde către memoria istorică a uneia dintre cele mai importante perioade din istoria Europei Centrale.

Asociat unor evenimente şi personaje marcante ale secolului al XIX-lea, conacul păstrează o identitate rară, construită la intersecţia dintre patrimoniu, tradiţie şi istorie.

Relatările istorice şi arhivele genealogice ale familiei Baranyi susţin că, în timpul Revoluţiei Maghiare din 1848-1849, proprietatea ar fi servit pentru scurt timp drept loc de refugiu pentru Coroana Sfântului Ştefan, simbol fundamental al statalităţii maghiare.

În contextul retragerii guvernului revoluţionar condus de Lajos Kossuth către Debrecen, coroana ar fi fost transportată în secret de către Sámuel Bónis şi colaboratorul său Josipovics, deghizaţi în negustori de vite, transformând acest loc într-un martor discret al unui episod cu o puternică încărcătură simbolică.

Conacul necesită un proces complet de restaurare

Amplasată pe un teren de aproximativ 6.635 mp, proprietatea include o clădire cu o suprafaţă construită desfăşurată de aproximativ 417 mp şi zece încăperi, păstrând expresia caracteristică reşedinţelor nobiliare rurale din secolul al XIX-lea.

Volumetria echilibrată, tavanele înalte, ferestrele cu proporţii elegante şi pivniţa parţial boltită conturează elementele unei arhitecturi care încă îşi păstrează identitatea originală.

În prezent, proprietatea necesită un proces complet de restaurare, anumite zone fiind afectate semnificativ de trecerea timpului, inclusiv porţiuni ale acoperişului.

Ungaria începe o nouă eră politică. Peter Magyar a devenit oficial noul premier, după ce a primit votul Parlamentului

Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: cladire, vanzare, oradea, Ungaria, coroana regala,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală
GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală
Citește și...
Stiri Diverse
Alertă la granița României. 3.000 de porci, sacrificați în Ungaria din cauza pestei porcine africane. Reacția autorităților

Ministerul Agriculturii anunță intensificarea controalelor după apariția unui focar de pestă porcină africană într-o fermă din Ungaria.
Stiri externe
Primul „acord istoric” încheiat de Ungaria cu Ucraina după înfrângerea lui Viktor Orban. Ce au convenit Budapesta și Kievul

Premierul ungar Péter Magyar anunţă miercuri un ”acord istoric” cu Kievul privind drepturile minorităţii ungare din Ucraina, un măr al discordiei de ani de zile între cele două ţări, relatează AFP.
Stiri externe
Kievul promite restabilirea drepturilor minorității maghiare. Ungaria nu va susține aderarea accelerată a Ucrainei la UE

Ucraina a promis restabilirea deplină a drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia, însă Ungaria nu va susține aderarea accelerată a țării la Uniunea Europeană, a declarat premierul ungar Peter Magyar.

Recomandări
Știri Actuale
Nicușor Dan, despre drona explodată la Constanța: Tehnologie nouă, suntem în proces de adaptare. Nu a existat greșeală umană

Președintele României a mers sâmbătă în Constanța, după ce vineri, în port, o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat. 

Stiri externe
Putin refuză să oprească războiul, dar propovăduiește democrația: ”Asta îi sfătuiesc pe toți”. Supărat că a fost făcut bătrân

Vladimir Putin exclude categoric o întrevedere față în față cu Volodimir Zelenski. Și a condamnat tonul, pe care l-a numit „insolent”, al scrisorii deschise în care liderul de la Kiev i-a lansat invitația.

Cultura
Natalie Musteață, regizoarea de origine română premiată cu Oscar, i se destăinuie Andreei Esca: ”Pare atât de absurd”

Regizoarea de origine română Natalie Musteață și partenerul ei, artistul Alexandre Singh, au câștigat anul acesta Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Iunie 2026

30:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Iunie 2026

01:49:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 4 - Virgil Stănescu

53:30

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

ACUM România - Țara Galilor! GOLUL lui Louis Munteanu, anulat eronat

Sport

Hagi, „trădat“, a tăiat în carne vie: ce a pățit fotbalistul care l-a dezamăgit profund