Péter Magyar, care a obținut recent o victorie electorală categorică și a pus capăt dominației parlamentare de două treimi a lui Viktor Orban care data din 2010, a început să modeleze direcția externă și internă inițială a guvernului său prin vizite la Berlin și Paris, unde s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz și cu președintele francez Emmanuel Macron, scrie Novinite.

Într-un interviu publicat într-un Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Magyar a indicat că, în ciuda criticilor dure la adresa lui Orban în timpul campaniei electorale cu privire la acuzațiile de corupție, obstrucționarea politicii UE și legăturile cu Rusia, guvernul său nu va schimba semnificativ cadrul politic de bază al administrației anterioare.

În ceea ce privește migrația, Peter Magyar a subliniat că va păstra abordarea fostului premier: „Guvernul meu va urma o politică foarte strictă și consecventă privind migrația ilegală”. El a adăugat: „Îl puteți critica pe Viktor Orban cât doriți, nimeni nu îl critică mai mult decât mine, dar în 2015, când a început criza migrației, a avut dreptate”. Magyar a susținut că mai multe state membre ale UE au recunoscut ulterior că răspunsul lor inițial la criză a fost greșit.

De asemenea, noul premier a confirmat că Ungaria va continua să refuze să accepte migranți ilegali, contribuind în același timp la protejarea frontierelor externe ale UE, inclusiv în țări precum Grecia, Malta și Italia. În același timp, Magyar a criticat sancțiunile financiare impuse Ungariei pentru încălcarea normelor UE privind azilul, calificând amenda zilnică de un milion de euro drept „nedreaptă și disproporționată” și a declarat că va solicita renegocierea, chiar dacă hotărârea judecătorească în sine nu poate fi contestată.

Magyar respinge interzicerea partidelor extremiste: ”Nu face decât să-i întărească”

Abordând tendințele politice europene mai ample, Peter Magyar a respins excluderea partidelor aflate la extremele politice, argumentând: „Nu-mi plac etichetele precum extremă dreapta sau extremă stânga. Nu-mi plac bătăliile ideologice. Oamenii merită mai mult decât discursuri corecte politic și lipirea unor etichete ideologice unii altora”.

El a adăugat că izolarea unor astfel de mișcări printr-o abordare de tip „cordon sanitar” este contraproductivă, spunând: „Nu este o soluție să izolăm acești oameni și aceste partide și să-i punem în spatele unui cordon sanitaire. Nu face decât să-i întărească”.

De asemenea, Peter Magyar a criticat elitele politice și media din mai multe țări, afirmând: „În multe țări, elita politică, media și economică își apără propriile poziții și nu ascultă întotdeauna temerile și problemele reale ale oamenilor”.

În ceea ce privește politica energetică, Magyar a subliniat că Ungaria nu poate opri imediat importurile de petrol și gaze rusești, subliniind constrângerile socioeconomice: „Trei milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei”, a spus el, adăugând că geografia fără ieșire la mare a Ungariei limitează alternativele.

Premierul maghiar a susținut: „Suntem încă dependenți de petrolul rusesc și nu putem schimba asta peste noapte”, menționând în același timp planurile de diversificare a surselor de energie în timp.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, maghiarul a descris Rusia drept agresor și Ucraina drept victimă, dar a reiterat că Ungaria nu va furniza arme sau trupe. El a mai declarat pentru FAZ: „Nu cred că armele sunt o garanție a securității. Garanțiile de securitate pot veni doar de la comunitatea internațională. Ungaria nu poate juca un rol decisiv aici - aceasta este sarcina marilor puteri”.