Potrivit informațiilor apărute, hackerii au preluat controlul asupra software-ului care reglează temperaturile unităților frigorifice, determinând unele dintre acestea să se încălzească până la 50 de grade celsius peste noapte, scrie BBC.

Directorul general al Coopérative U a declarat că mai multe dintre supermarketurile rețelei au fost vizate de acest atac „extrem de grav și fără precedent”. Peste 100 de supermarketuri ale rețelei au fost vizate, în timp ce cel puțin 300 de magazine Intermarché și ale brandului său Netto au fost afectate, potrivit agenției de presă AFP.

Intermarché a declarat că frigiderele sale s-au încălzit până la 50 de grade celsius timp de șase ore, în cursul nopții de duminică spre luni, iar retailerul a aruncat toate alimentele afectate pentru a evita riscurile pentru sănătate, a relatat agenția de presă Reuters.

Potrivit relatărilor, unii angajați ai supermarketurilor au simțit valuri de aer cald atunci când au deschis congelatoarele luni dimineață.

Două supermarketuri din regiunea Alsacia au raportat pierderi de 270.000 de euro, potrivit presei, ceea ce înseamnă că valoarea totală a pagubelor la nivel național ar putea ajunge la milioane de euro.

Parchetul din Paris a declarat pentru AFP că a deschis o anchetă în acest caz, pe care l-a descris drept un „atac cibernetic de amploare, care afectează frigiderele mai multor mari lanțuri de retail alimentar din Franța”.

Comisarul european pentru alimentație, Christophe Hansen, a condamnat atacul într-o postare pe platforma X și a adăugat: „Siguranța alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Pentru că transformarea alimentelor într-o armă a devenit o realitate”.