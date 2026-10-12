Astfel, conform acestor surse, procurorii îl acuză pe Bogdan Peșchir, un utilizator foarte cunoscut al platformei TikTok în perioada alegerilor prezidențiale din 2024, că ar fi dat cadouri virtuale și criptomonede în valoare de peste 290.000 de dolari unor influenceri și altor utilizatori, ca să-i determine să-l voteze pe Călin Georgescu la acele alegeri.

Anchetatorii îl consideră drept unul dintre cei mai importanți finanțatori ai campaniei lui Georgescu, care a declarat la acea vreme ”zero costuri” în campania electorală.

Bogdan Peșchir a ”investit” un milion de euro în TikTok

Pe TikTok, Peșchir a folosit contul „bogpr” și, potrivit surselor, în rechizitoriu se arată că el a investit mai întâi aproximativ un milion de euro în această platformă, ca să ajungă „utilizator de nivel 50”. Acest statut i-a dat acces la donații care se pot transforma în bani, rezervate doar utilizatorilor de la acest nivel.

Procurorii susțin că a avut un rol important în răspândirea candidatului pe platformă.

Dosarul a pornit de la informațiile făcute publice după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie 2024.

Apoi, în decembrie, procurorii au făcut percheziții la locuința și la sediul firmei lui Peșchir din Brașov și au ridicat două telefoane.

Ce sume sunt menționate de procurori

Potrivit surselor citate, Peșchir este acuzat de coruperea alegătorilor, în formă continuată, cu 874 de acte materiale. El ar fi dat foloase în valoare totală de peste 290.000 de dolari.

Documentul procurorilor explică și mecanismul folosit de ”bogpr”. Un utilizator cumpără monede cu bani reali, apoi le folosește ca să trimită cadouri virtuale unui creator, de obicei în timpul unei transmisiuni live. Creatorul poate cere ca aceste cadouri să fie transformate în bani și retrase în contul bancar. Platforma își oprește un comision, de obicei în jur de 50%.

Cele trei metode descrise de procurori

Potrivit surselor, rechizitoriul spune că Peșchir ar fi acționat în mai multe moduri. Prima metodă ar fi fost atragerea unor influenceri cu mulți urmăritori. Ei erau plătiți sistematic, iar în transmisiunile live ar fi promovat candidatul. Procurorii spun că el influența temele discutate și îi îndemna pe oameni, indirect, dar clar, să voteze cu Georgescu.

A doua metodă ar fi fost trimiterea de cadouri către alegători care își declaraseră deja preferința și către posibili votanți. Procurorii spun că utilizatorii au ajuns să creadă că, dacă îl votează pe candidat, vor primi cadouri de la Peșchir.

A treia metodă ar fi fost oferirea de bani prin transfer bancar unor persoane care ar fi promis să convingă și alți oameni din anturajul lor. Ca exemplu, rechizitoriul citează mesajul unui utilizator: „sefule baga și noua ceva pe tt când suntem live duc și eu 200 300 de persoane la vot pt Georgescu...”

Ce le-ar fi spus Peșchir procurorilor

Potrivit surselor, în rechizitoriu se arată că Peșchir ar fi declarat că donează de aproape doi ani creatorilor de conținut, dar și unor cazuri sociale. El a spus că în campanie a oferit cadouri, dar „fără a condiționa opinia politică a urmăritorilor și fără a solicita vreunei persoane să voteze un anumit candidat”.

De asemenea, anchetatorii ar fi reținut faptul că el nu ar fi negat niciodată trimiterea cadourilor, ci doar legătura lor cu votul.

Despre criptomonedele trimise unuia dintre influenceri, Peșchir a spus că au fost un ajutor pentru cumpărarea unei locuințe, un avans pentru o activitate în media. Despre o altă sumă a spus că a acoperit costurile de transport ale unei persoane care mergea în Germania.

El ar mai afirmat că nu îl cunoaște pe Georgescu și că ar fi încercat să-l contacteze, dar fără succes.

Într-o conversație din 4-5 decembrie 2024, el susținea că a donat legal: „Eu doar pe tiktok am donat unde donez de peste un an”.

De asemenea, potrivit surselor, un influencer audiat ca martor ar fi declarat că l-ar fi susținut pe Georgescu din convingere și că nu a primit bani pentru asta. După spusele lui, cadourile au venit pentru că lui Peșchir îi plăcea cum cântă, iar cele mai multe au fost primite de ziua lui. Procurorii spun că martorii au minimizat legătura cu campania.

Ce arată mesajele din telefoane

Potrivit surselor, procurorii ar fi notat faptul că, într-o conversație din noiembrie 2024, Peșchir scria: „as fi venit dar sunt in calluri si strategii :)) mi-a trb sa ma bag in politica :))”

Altei persoane i-ar fi scris că și-a pus afacerile pe pauză pentru câteva zile: „mi am pus toate businessurile pe pauza de 11 zile”

Când o interlocutoare i-a spus că strategia lui pe TikTok nu va funcționa la tineri, el ar răspuns: „crede-mă că știu bine ce fac. Am experiență in marketing și in strategie de business de mulți mulți ani.”

Într-o conversație din 15-19 noiembrie, despre ce făcea pe TikTok, el a scris: „n-ai vazut nimic inca :)) / punem presedinte nou :))”

Procurorii mai spun că el ar fi căutat pe internet expresiile „mită electorală” și „legea 334/2006”, adică legea privind finanțarea campaniilor. Ei cred că a făcut-o ca să-și pregătească măsuri de ocolire a legii. Tot în mesaje, procurorii citează o frază din care ar reieși că știa că poate exista o problemă: „Doar daca le zici tu cu cine sa voteze si ca le dai bani e pb”

Mesajele cu contul „calingeorgescu”

Primul contact cu echipa de campanie ar fi fost în noiembrie 2024, spun procurorii, potrivit surselor. Peșchir ar fi scris atunci că vrea să sprijine mișcarea, astfel că a cerut o modalitate de contact.

Pe 23 noiembrie, mesajul a fost acceptat de utilizatorul contului „calingeorgescu”. Procurorii îl descriu drept contul oficial folosit în campanie, dar notează că aceste conturi erau gestionate de alte persoane din echipă.

La finalul discuției, utilizatorul contului a cerut mutarea conversației pe o aplicație securizată. A recomandat și ștergerea mesajelor: „șterg conversația va recomand sa faceți la fel”.

Peșchir a răspuns scurt: „Asa fac”. Procurorii spun că, dacă totul ar fi fost legal și transparent, nu s-ar explica de ce au fost șterse mesajele.

De ce nu cred procurorii explicațiile lui „bogpr”

Sursele citate mai subliniază faptul că anchetatorii precizează în rechizitoriu că nu au găsit nicio conversație în care Peșchir să fi cerut direct cuiva să-l voteze pe Georgescu.

Spun, însă, că nici nu era nevoie de așa ceva, pentru că el era cunoscut ca marele donator al platformei și își arăta clar preferința politică.

Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată

Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată de Parchetul General, în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracţiunii de coruperea alegătorilor (874 acte materiale), în formă continuată.

Numele lui Bogdan Peşchir a apărut şi în documentele prezentate de SRI la CSAT, în baza cărora Curtea Constituţională a anulat în luna decembrie 2024 alegerile prezidenţiale. Conform SRI, Bogdan Peşchir a utilizat contul 'bogpr', prin care a realizat donaţii pe TikTok de peste un milion de euro pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu.

Reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului "bogpr" şi au menţionat că acesta a efectuat plăţi în perioada 24 octombrie - 24 noiembrie 2024 către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale, punctează SRI.

Serviciul Român de Informaţii a aratat că finanţarea influencerilor TikTok a fost asigurată prin platforma FameUp (dedicată monetizării activităţilor de promovare în mediul online), la nivelul căreia a fost publicată oportunitatea de reclamă, alături de descrieri bine definite.