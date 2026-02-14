Procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj au emis ordonanțe de reținere vineri seară târziu, în primul rând pe numele mamei copilei în vârstă de 4 ani, cea care ajunsese inițial, vinerea trecută, în stare gravă la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu și apoi a fost transferată la Spitalul Marie Curie din Capitală. Iată ca a urmat apoi reținerea partenerului acestei femei, într-o poveste cât se poate de dureroasă.

Asta după ce, iată, vreme de o săptămână, procurorul criminalist a încercat să afle ce anume s-a întâmplat, iar scenariile descrise de mamă și de partenerul ei, conform cărora fetița ar fi fost inițial victima unui accident în apartamentul închiriat, iar apoi explicația că s-ar fi lovit în interiorul mașinii, ei bine, toate acestea au căzut pe rând, iar procurorul a ajuns la concluzia că fetița ar fi fost, de fapt, victima unor agresiuni.

Mai ales că, pe trupul ei, erau urme mai vechi de agresiune, iar rana care a adus-o în stare gravă, la limita morții - vorbim despre o rană importantă la cap - i-a făcut pe anchetatori să fie convinși că au de-a face cu o tentativă de omor.

Însă, cel puțin deocamdată, nu e clar motivul, așa că cei doi au fost aduși la audieri, iar în sâmbătă seară ar putea ajunge în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă.

Însă veștile de la spital nu sunt dintre cele mai bune, pentru că starea micuței este una foarte gravă. Medicii sunt sceptici că va supraviețui, pentru că, în acest moment, fetița în vârstă de doar 4 ani se află în moarte cerebrală.