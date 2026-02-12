Nicușor Dan: România poate participa la Consiliul pentru Pace doar ca observator. Încă discutăm cu partea americană

În aceleași timp, preeșdintele a transmis că raportul privind anularea alegerilor din 2024 ar putea fi publicat în aprilie, au mai menționat sursele citate.

De asemenea, nu se cunoaște rolul pe care l-ar avea România la reuniune, au mai transmis sursele. DExistă posibilitatea ca doar membri în Consiliu să dezbată subicetele, nu și România sau alte state care nu sunt membre.

Țara noastră amână semnarea de aderare la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump. Sursele citate au mai arătat că şeful statului programează o vizită în Polonia, pentru a consolida relaţia bilaterală.

Vizita din SUA ar depinde și de presiunile pe care le-ar putea pune americanii pe România. Dacă ar exista o flexibilizare din partea americanilor în cazul clauzelor din tratat, țara noastră și alte state europene ar putea reanaliza și chiar intra în consiliu, au mai precizat sursele pentru Știrile PRO TV.

„Suntem încă în discuții”

Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat, joi, într-o declarație de presă că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace

„Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuţiei şi eventualii observatori care este rolul lor în această şedinţă”, a explicat preşedintele.

Potrivit acestuia, în funcţie de răspunsul părţii americane, se va lua decizia participării sau nu la reuniune.

El a precizat că decizia va fi luată şi va fi anunţată „probabil săptămâna asta”.

Care ar fi motivele

Întrebat dacă România preferă să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secund, şeful statului a menţionat: „Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”.

Preşedintele a explicat că va discuta şi cu partenerii europeni în această chestiune, dar răspunsul va fi dat de către România.

Şeful statului a mai declarat că motivul pentru care România încă analizează dacă se alătură sau nu Consiliului pentru Pace este suprapunerea Cartei ONU cu acest Consiliu: „Ăsta este motivul pentru care, până când discuţii care estimez că vor fi complicate vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori. Totul e într-o dinamică, pentru că şi partea americană reconsideră, faţă de răspunsurile pe care le-au primit, deci probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”.