Actorul Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea: „Băgăm toporul în capetele alea seci”
Actorul Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea: „Băgăm toporul în capetele alea seci”

Nicușor Dan: România poate participa la Consiliul pentru Pace doar ca observator. Încă discutăm cu partea americană

Stiri Politice
×
Publicitate

Președintele Nicușor Dan înclină spre a nu participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

autor
Lorena Mihăilă,  Teodora Suciu

În aceleași timp, preeșdintele a transmis că raportul privind anularea alegerilor din 2024 ar putea fi publicat în aprilie, au mai menționat sursele citate.

De asemenea, nu se cunoaște rolul pe care l-ar avea România la reuniune, au mai transmis sursele. DExistă posibilitatea ca doar membri în Consiliu să dezbată subicetele, nu și România sau alte state care nu sunt membre.

Țara noastră amână semnarea de aderare la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump. Sursele citate au mai arătat că şeful statului programează o vizită în Polonia, pentru a consolida relaţia bilaterală.

Vizita din SUA ar depinde și de presiunile pe care le-ar putea pune americanii pe România. Dacă ar exista o flexibilizare din partea americanilor în cazul clauzelor din tratat, țara noastră și alte state europene ar putea reanaliza și chiar intra în consiliu, au mai precizat sursele pentru Știrile PRO TV. 

Citește și
Şedinţa de Guvern s-a încheiat. Substanțele psihotrope pot fi eliberate și preparate doar de farmaciști cu drept de practică
Şedinţa de Guvern s-a încheiat. Substanțele psihotrope pot fi eliberate și preparate doar de farmaciști cu drept de practică

„Suntem încă în discuții”

Preşedintele Nicuşor Dan a confirmat, joi, într-o declarație de presă că nu a luat încă o decizie cu privire la participarea la prima şedinţă a Consiliului pentru Pace

„Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuţiei şi eventualii observatori care este rolul lor în această şedinţă”, a explicat preşedintele.

Potrivit acestuia, în funcţie de răspunsul părţii americane, se va lua decizia participării sau nu la reuniune. 

El a precizat că decizia va fi luată şi va fi anunţată „probabil săptămâna asta”.

Care ar fi motivele

Întrebat dacă România preferă să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secund, şeful statului a menţionat: „Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”.

Preşedintele a explicat că va discuta şi cu partenerii europeni în această chestiune, dar răspunsul va fi dat de către România.

Şeful statului a mai declarat că motivul pentru care România încă analizează dacă se alătură sau nu Consiliului pentru Pace este suprapunerea Cartei ONU cu acest Consiliu: „Ăsta este motivul pentru care, până când discuţii care estimez că vor fi complicate vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori. Totul e într-o dinamică, pentru că şi partea americană reconsideră, faţă de răspunsurile pe care le-au primit, deci probabil că săptămâna asta o să luăm decizia”.

Nicușor Dan, despre invitația de participare la reuniune

Pe 8 februarie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, precizând că decizia privind participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.

„Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii", a transmis atunci Nicuşor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după primirea invitaţiei, România a iniţiat discuţii cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului de Pace cu angajamentele internaţionale deja asumate.

Un miliard de dolari ca să fii membru

La sfârşitul lunii ianuarie, Trump a lansat consiliul pe care îl va prezida şi care, spune el, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, ceea ce a dus la îngrijorarea unor experţi că un astfel de consiliu ar putea submina Organizaţia Naţiunilor Unite.

Guverne din întreaga lume au reacţionat cu prudenţă la invitaţia lui Trump de a se alătura iniţiativei. În timp ce unii dintre aliaţii Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, mulţi dintre aliaţii săi occidentali tradiţionali s-au ţinut până acum departe. Calitatea de membru permanent în consiliu costă 1 miliard de dolari.  

Întâlnirea va avea loc la Institutul American pentru Pace din Washington, D.C., a relatat Axios.

Cel puţin un lider internaţional şi-a confirmat participarea. Prim-ministrul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump din Uniunea Europeană, a declarat la un eveniment de campanie sâmbătă, în oraşul Szombathely, din vestul ţării, că va merge la Washington peste două săptămâni pentru a participa la întâlnirea Consiliului pentru Pace.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, washington, donald trump,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Citește și...
Şedinţa de Guvern s-a încheiat. Substanțele psihotrope pot fi eliberate și preparate doar de farmaciști cu drept de practică
Stiri Politice
Şedinţa de Guvern s-a încheiat. Substanțele psihotrope pot fi eliberate și preparate doar de farmaciști cu drept de practică

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.

În ce condiție va participa România la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump, din 19 februarie - Surse
Stiri Politice
În ce condiție va participa România la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump, din 19 februarie - Surse

România ar putea fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din 19 februarie doar în cazul în care în acest format sunt acceptate şi ţări nesemnatare a Cartei, au declarat, joi, surse politice, pentru Agerpres.

Ce a descoperit primarul Ciprian Ciucu în vizita inopinată la autobaza STB Floreasca: ”Nu am anunţat pe nimeni că vin”
Stiri Politice
Ce a descoperit primarul Ciprian Ciucu în vizita inopinată la autobaza STB Floreasca: ”Nu am anunţat pe nimeni că vin”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut, miercuri, o vizită inopinată la Autobaza STB Floreasca, unde a stat de vorbă cu muncitorii, şoferii şi varmanii.

Recomandări
Nicușor Dan: România poate participa la Consiliul pentru Pace doar ca observator. Încă discutăm cu partea americană
Stiri Politice
Nicușor Dan: România poate participa la Consiliul pentru Pace doar ca observator. Încă discutăm cu partea americană

Președintele Nicușor Dan înclină spre a nu participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump organizată la Washington, în 19 februarie, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

Carrefour vinde oficial afacerea de peste 3 miliarde de euro din România. Proprietarii Dedeman vor să preia magazinele
Știri Actuale
Carrefour vinde oficial afacerea de peste 3 miliarde de euro din România. Proprietarii Dedeman vor să preia magazinele

Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat joi vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding, pentru 823 de milioane de euro, ca parte a revizuirii portofoliului demarate în 2025, transmite grupul francez.

Cel mai mic tarif la gaze după eliminarea plafonării de la 1 aprilie. Oferta „ascunsă” din comparatorul ANRE
Știri Actuale
Cel mai mic tarif la gaze după eliminarea plafonării de la 1 aprilie. Oferta „ascunsă” din comparatorul ANRE

O analiză a AEI a ofertelor furnizorilor de gaze naturale valabile după 1 aprilie 2026 indică posibilitatea ca piața pentru consumatorii casnici din România să nu devină una cu adevărat liberalizată, ci mai degrabă o piață opacă, dificil de înțeles.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 Februarie 2026

03:13:01

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Februarie 2026

01:45:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Florin Bratu a transferat la CS Dinamo în această iarnă o întreagă echipă! Azi are primul meci oficial al anului, în Cupă

Sport

Americanii au erupt după aurul obținut de francezi la Jocurile Olimpice: ”Dezastru pentru patinaj / Cuplu controversat”