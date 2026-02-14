Povestea a ajuns şi la urechile superiorilor din Arad care au început o anchetă disciplinară.

Faptele de care este acuzat agentul s-au petrecut în urmă cu câteva săptămâni, în zona unui outlet renumit din Austria, unde mulţi români merg la cumpărături. Poliţistul şi soţia lui au fost opriţi în trafic pentru verificări de rutină.

În portbagajul celor doi, anchetatorii au găsit zeci de perechi de pantofi sport, pentru care nu aveau bonuri şi nu au putut dovedi că le-au cumpărat. Cei doi foloseau inclusiv un dispozitiv improvizat, pentru îndepărtarea sistemelor antifurt.

Polițiștii austrieci au descoperit că bunurile fuseseră furate din 20 de magazine din acel outlet. Iar prejudiciul s-ar ridica la cel puţin 3.000 de euro.

Întors în ţară, poliţistul nu le-a spus superiorilor nimic despre acest incident. Informaţia a ajuns totuşi la departamentul de control intern al IPJ Arad. Apoi, au fost cerute informaţii suplimentare de la anchetatorii din Austria.

Mădălin Herbei, purtător de cuvânt IPJ Arad: "Conducerea inspectoratului județean de poliție Arad a dispus efecturarea de verificări, prin departamentul de control intern, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale care se impun."

Agentul lucrează de 15 ani în Poliţie. Nu a mai avut abateri şi nu ar avea nici probleme financiare.