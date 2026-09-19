Potrivit unui anunț publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), compania intenționează să cumpere un remorcher electric destinat aeronavelor cu o masă maximă la decolare de până la 100 de tone, transmite Agerpres.

Valoarea estimată a întregului contract se ridică la 469.930 de euro, fără TVA, iar finanțarea va fi asigurată integral din fondurile proprii ale companiei. Acordul se va întinde pe o perioadă de 46 de luni și nu vizează doar simpla achiziție a utilajului, ci un pachet complex de servicii.

CNAB nu a precizat dacă echipamentul va fi folosit la Aeroportul „Henry Coandă” sau „Băneasa”.

Din suma totală, cea mai mare parte, respectiv 413.365 de euro, este alocată strict pentru remorcherul electric fără bară de tractare. Acestuia i se adaugă o staţie de încărcare a acumulatorilor, evaluată la 12.705 euro.

Pachetul include și pregătirea echipei, precum și mentenanța pe termen lung. CNAB a prevăzut 23.850 de euro pentru şcolarizarea personalului care va opera, întreține și repara echipamentul, cursurile urmând să se desfășoare direct la sediul producătorului. Alți 20.010 euro sunt destinați operațiunilor de mentenanță preventivă obligatorie (revizii tehnice periodice), care vor fi asigurate pe durata garanției de minimum 36 de luni.

Procedura de atribuire aleasă este licitaţia deschisă, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor a fost fixat pentru data de 26 octombrie 2026, ora 15:00. Caietul de sarcini impune condiții stricte de calificare: ofertanţii trebuie să facă dovada că, în ultimii trei ani, au furnizat produse similare – remorchere pentru împingerea sau tractarea aeronavelor – în valoare cumulată de cel puțin 300.000 de euro, fără TVA.

De asemenea, companiile interesate trebuie să constituie o garanţie de participare de 4.600 de euro. Ulterior semnării, garanţia de bună execuţie va reprezenta 10% din valoarea totală a contractului, exclusiv TVA.