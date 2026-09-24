Expunerea a avut loc în terminalele B și F ale aeroportului, precum și în zonele de legătură către terminalele C, D și E, potrivit Departamentului de Sănătate Publică din Philadelphia, scrie Fox News.

Persoana infectată cu rujeolă se afla în tranzit prin Philadelphia și nu a părăsit aeroportul. Oficialii din domeniul sănătății le-au recomandat celor care este posibil să fi fost expuși să își verifice statutul vaccinal și să fie atenți la apariția simptomelor.

Acesta este al doilea caz de posibilă expunere la rujeolă raportat în zona Philadelphia, după primul incident anunțat pe 17 septembrie la Spitalul de Copii din Philadelphia (CHOP).

Departamentele de sănătate din Pennsylvania și Philadelphia, împreună cu CHOP, au anunțat că „lucrează îndeaproape pentru a se asigura că bebelușii care este posibil să fi fost expuși primesc un produs cu anticorpi, pentru a preveni sau reduce severitatea bolii și pentru a lua măsuri care să împiedice răspândirea în continuare a rujeolei”.

Comisarul pentru sănătate, dr. Palak Raval-Nelson, a declarat că expunerile raportate în această săptămână reprezintă „un memento al importanței ca fiecare dintre noi să fie la zi cu vaccinările”.

„Fiecare locuitor din Philadelphia care este vaccinat complet are puține motive de îngrijorare în legătură cu situația de la CHOP și aeroport. Și, mai important, fiecare dintre aceste persoane contribuie la protejarea celor mai vulnerabili dintre noi împotriva rujeolei. În condițiile în care focarele continuă în Pennsylvania și în alte zone, acest lucru este cu atât mai important”, a spus ea.

Care sunt simptomele

Primele simptome ale rujeolei includ febră, tuse, secreții nazale și ochi roșii, apoși. Erupția cutanată apare câteva zile mai târziu, începe de obicei la nivelul capului și se extinde apoi către restul corpului.

În august, autoritățile din Pennsylvania au confirmat două decese asociate rujeolei, primele decese provocate de virus în acest stat în ultimii 35 de ani. Ambele persoane din comitatul Lancaster nu erau vaccinate, potrivit Departamentului de Sănătate din Pennsylvania.

Rujeola este un virus extrem de contagios și poate fi fatală în unul până la trei cazuri din 1.000, potrivit datelor disponibile. Boala poate provoca probleme grave de sănătate, inclusiv pneumonie și inflamații ale creierului. Aproape 20% dintre persoanele care contractează rujeola ajung să fie spitalizate.