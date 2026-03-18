Portavionul american USS Gerald R. Ford, care este desfășurat în prezent în Orientul Mijlociu în contextul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, urmează să se întoarcă la baza navală NATO din Creta săptămâna viitoare, scrie Kathimerini.

Nava se va întoarce pentru realimentare, dar posibil și pentru o investigație privind incendiul violent izbucnit la bordul navei pe 12 martie, spun surse militare pentru publicația greacă.

Incendiul izbucnit joi, 12 martie, la bordul portavionului nuclear de 14 miliarde de dolari, nu a avut legătură cu operațiunile de război din Iran, potrivit Marinei americane. Flăcările au distrus însă mai multe dormitoare, astfel încât, de atunci, peste 600 de militari și membri ai echipajului sunt nevoiți să doarmă pe jos și pe mese, după ce au rămas fără paturi.

Portavionul intră acum în a zecea lună de misiune, se arată într-un raport al Marinei, adăugând că membrilor echipajului li s-a spus că desfășurarea lor va fi probabil prelungită până în mai, ceea ce i-ar plasa pe mare pe un an întreg, de două ori mai mult decât desfășurare normală a unui portavion.

Scenariu luat în calcul de Marina americană: Incendiul a fost provocat de echipaj, pentru a scăpa de misiune

Kathimerini precizează că un scenariu examinat de Marina americană este acela potrivit căruia incendiul ar fi putut fi provocat în mod deliberat chiar de către de membrii echipajului pentru a-și încheia misiunea extinsă.

Nava a petrecut 4 zile la baza din Golful Souda din Creta în februarie anul trecut, reaprovizionându-se, înainte de a se îndrepta spre estul Mediteranei.

USS Gerald R. Ford este cel mai mare, mai scump și mai puternic înarmat portavion construit vreodată. Are un echipaj alcătuit din peste 5.000 de membri și transportă cel puțin 75 de avioane de război, fără a mai pune la socoteală cea mai avansată tehnologie militară americană.