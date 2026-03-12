Portavionul USS Gerald Ford participă la operaţiunile militare în curs împotriva Iranului şi se află în prezent în Marea Roşie.

Într-un comunicat, armata americană a declarat că marinarii primesc îngrijiri medicale pentru răni care nu le pun viaţa în pericol şi sunt într-o stare stabilă.

"Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operaţional", a declarat armata, adăugând că incendiul a izbucnit în zona de spălătorie a navei.

USS Gerald Ford are peste 5.000 de militari la bord

Reuters a informat marţi că până la 150 de militari americani au fost răniţi în războiul lansat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

USS Gerald Ford, cu peste 5.000 de membri ai echipajului la bord, transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare precum F-18 Super Hornet.