USS Gerald R. Ford – cel mai mare portavion din lume – se află în prezent în Caraibe, unde a participat la operațiunile militare care au dus la capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro. Dar, potrivit unor surse Associated Press, a primit ordine să se îndrepte spre Orientul Mijlociu.

Portavionul USS Abraham Lincoln se află în Marea Arabiei de aproape trei săptămâni.

Măsura este menită să dea greutate eforturilor președintelui Donald Trump de a forța Iranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear.

Statele Unite și Iranul au purtat săptămâna trecută negocieri în Oman.

A fost apoi programată o nouă rundă de discuții, care însă nu a mai avut loc.