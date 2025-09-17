Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

17-09-2025 | 10:14
arme Ucraina
Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Ioana Andreescu

Aceasta este prima utilizare a unui nou mecanism dezvoltat de SUA şi aliaţi pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile Statelor Unite folosind fonduri de la ţările NATO.

Subsecretarul Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, a aprobat până la două livrări de câte 500 de milioane de dolari în cadrul noului mecanism numit Lista Prioritară a Cerinţelor Ucrainei, cunoscută sub acronimul PURL, au spus sursele.

Cooperarea transatlantică reînnoită, care vizează sprijinirea Kievului cu până la 10 miliarde de dolari în arme, vine pe fondul frustrării exprimate de preşedintele american Donald Trump faţă de atacurile continue ale Moscovei asupra vecinului său, în ciuda eforturilor sale de a ajunge la o soluţie negociată a conflictului.

Arme livrate din donații autorizate de Joe Biden

Până acum, administraţia Trump a vândut arme Ucrainei sau a livrat donaţii doar dintre cele care au fost autorizate de fostul preşedinte Joe Biden, care a fost un susţinător ferm al Kievului.

zelenski donald trump
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie

Sursele au refuzat să ofere un inventar exact al armelor ce au fost aprobate pentru achiziţie de europeni pentru Ucraina, dar au spus că pachetul include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgent, având în vedere înmulţirea semnificativă a atacurilor cu drone şi rachete ruseşti.

Una dintre surse a afirmat că lista PURL îşi urmează parcursul după ce a fost aprobată de unitatea de politică a Pentagonului. Departamentul Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

„Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Multe lucruri", a spus sursa. „Este fluxul care le-a permis să stabilizeze liniile (frontului) până acum", a adăugat sursa.

Potrivit experţilor, nevoile Ucrainei rămân aceleaşi din lunile anterioare - apărare aeriană, interceptori, sisteme, rachete şi artilerie.

Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

„Sancțiunile care funcționează cel mai rapid
Stiri externe
„Sancțiunile care funcționează cel mai rapid". Ucraina a atacat rafinăria Saratov din Rusia. Explozii și incendii puternice

Forțele ucrainene au lovit în noaptea de luni spre marți rafinăria de petrol rusă din Saratov, provocând explozii și un incendiu la instalație, conform anunțului făcut de statul major al forțelor armate ucrainene.

Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
Stiri externe
Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin şi pentru a pune capăt războiului.

Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA
Stiri actuale
Dronele, noua prioritate a apărării. România vrea să devină hub regional prin parteneriate cu Ucraina și SUA

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a discutat cu oficialii ucraineni despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.

Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun
Stiri Politice
Ședinţe în coaliţie pentru reforma administraţiei publice. Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi. PSD şi UDMR se opun

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc în format restrâns, miercuri, pentru a discuta despre reorganizarea administraţiei publice, care ar urma să fie inclusă în Pachetul 3 de reformă.

Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci
Stiri actuale
Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci

Un penitenciar modern a fost inaugurat, marți, la Baia Mare. 420 de persoane private de libertate își vor executa pedepsele acolo.

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă
Stiri externe
Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Rusia gestionează o reţea extinsă de peste 200 de tabere pentru reeducarea, rusificarea şi militarizarea copiilor ucraineni, potrivit unei noi investigaţii.

