Surse: Administraţia Trump a aprobat primul pachet de ajutor cu arme pentru Ucraina plătit de aliaţi

Primele pachete de ajutor cu arme din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi livrate în curând, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

Aceasta este prima utilizare a unui nou mecanism dezvoltat de SUA şi aliaţi pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile Statelor Unite folosind fonduri de la ţările NATO.

Subsecretarul Apărării pentru Politică, Elbridge Colby, a aprobat până la două livrări de câte 500 de milioane de dolari în cadrul noului mecanism numit Lista Prioritară a Cerinţelor Ucrainei, cunoscută sub acronimul PURL, au spus sursele.

Cooperarea transatlantică reînnoită, care vizează sprijinirea Kievului cu până la 10 miliarde de dolari în arme, vine pe fondul frustrării exprimate de preşedintele american Donald Trump faţă de atacurile continue ale Moscovei asupra vecinului său, în ciuda eforturilor sale de a ajunge la o soluţie negociată a conflictului.

Arme livrate din donații autorizate de Joe Biden

Până acum, administraţia Trump a vândut arme Ucrainei sau a livrat donaţii doar dintre cele care au fost autorizate de fostul preşedinte Joe Biden, care a fost un susţinător ferm al Kievului.

Sursele au refuzat să ofere un inventar exact al armelor ce au fost aprobate pentru achiziţie de europeni pentru Ucraina, dar au spus că pachetul include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgent, având în vedere înmulţirea semnificativă a atacurilor cu drone şi rachete ruseşti.

Una dintre surse a afirmat că lista PURL îşi urmează parcursul după ce a fost aprobată de unitatea de politică a Pentagonului. Departamentul Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

„Sunt lucrurile pe care le-au cerut. Multe lucruri", a spus sursa. „Este fluxul care le-a permis să stabilizeze liniile (frontului) până acum", a adăugat sursa.

Potrivit experţilor, nevoile Ucrainei rămân aceleaşi din lunile anterioare - apărare aeriană, interceptori, sisteme, rachete şi artilerie.

