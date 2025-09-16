„Sancțiunile care funcționează cel mai rapid". Ucraina a atacat rafinăria Saratov din Rusia. Explozii și incendii puternice

Forțele ucrainene au lovit în noaptea de luni spre marți rafinăria de petrol rusă din Saratov, provocând explozii și un incendiu la instalație, conform anunțului făcut de statul major al forțelor armate ucrainene.

Atacul face parte din campania intensificată a Kievului împotriva infrastructurii energetice ruse, vitale pentru finanțarea războiului.

„În noaptea de 16 septembrie 2025, unități ale Forțelor pentru Operații Speciale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, în cooperare cu alte componente ale Forțelor de Apărare, au lovit rafinăria de petrol din Saratov (regiunea Saratov din Federația Rusă). Au fost înregistrate explozii și un incendiu în zona instalației. Rezultatele pagubelor sunt în curs de clarificare", a declarat armata ucraineană, conform news.ro.

Rafinăria din Saratov, situată în sud-vestul Rusiei la aproape 600 de kilometri est de linia frontului din Ucraina, produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, printre care benzină, motorină, păcură și bitum. Potrivit statului major ucrainean, această instalație, al cărei volum de prelucrare se ridica la 4,8 milioane de tone în 2023, contribuie la aprovizionarea armatei ruse. La începutul lunii august, rafinăria fusese deja vizată de un alt atac al Kievului.

Rusia ar putea reduce producția de petrol

Potrivit unor surse Reuters, monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat producătorii că ar putea fi nevoiți să reducă producția în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra porturilor și rafinăriilor critice de export.

Kievul a intensificat atacurile asupra activelor energetice rusești începând din luna august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei în Ucraina și de a reduce veniturile Kremlinului, întrucât încercările de a asigura încetarea conflictului prin negocieri de pace au stagnat.

Impactul asupra sectorului energetic rus

Până acum, dronele ucrainene au lovit cel puțin 10 rafinării, reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime la un moment dat, și au avariat principalele porturi din Marea Baltică, Ust-Luga și Primorsk. Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricționat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca petrol în sistemul său de conducte.

Atacurile ar putea forța Rusia, care furnizează 9% din producția mondială de petrol, să își reducă în cele din urmă producția, potrivit surselor din industrie. Săptămâna trecută, drone ucrainene au lovit pentru prima dată de la începutul războiului în 2022 cel mai mare port petrolier al Rusiei, Primorsk, forțând temporar închiderea operațiunilor de acolo.

„Cele mai rapide sancțiuni"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au provocat pagube semnificative și a calificat atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești drept „sancțiunile care funcționează cel mai rapid".

Occidentul a impus sancțiuni succesive asupra Rusiei pentru invadarea Ucrainei, concentrându-se în special pe sectorul petrolier și de gaze. Moscova a reușit însă să redirecționeze majoritatea exporturilor de petrol către Asia, unde India și China sunt principalii cumpărători.

Limitări în capacitatea de stocare

Spre deosebire de Arabia Saudită, principalul producător OPEC, Rusia nu are o capacitate semnificativă de stocare a petrolului. „Capacitatea Rusiei de a crește producția de petrol este acum amenințată din cauza capacității limitate de stocare", a declarat banca americană J.P. Morgan într-o analiză.

Întreruperile activității rafinăriilor, între timp, vor afecta și producția din cauza congestiei stocării țițeiului, conform Goldman Sachs. Ambele bănci au declarat că producția va scădea doar modest, deoarece cumpărătorii asiatici încă mai au apetit pentru țițeiul rusesc.

Veniturile din petrol și gaze au reprezentat între o treime și jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanțare pentru guvern.

