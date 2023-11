"Sunt lansatoare de rachete". Locul nebănuit din care Hamas a pregătit un nou atac asupra Israelului

Forțele israeliene se pregătesc să intre în orașul Gaza și bombardează în continuare enclava.

"Gaza a devenit un cimitir al copiilor", a declarat, marți seară, secretarul general al Națiunilor Unite, care a lansat un nou apel la o încetare a focului. Iar ambasadorul francez la ONU a cerut un "armistițiu umanitar".

Și Statele Unite încearcă să convingă Israelul să accepte implementarea unor „pauze tactice”. Vă avertizăm, urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.

După ce au tăiat Fâșia Gaza în două și au înconjurat orașul Gaza, militarii israelieni se pregătesc pentru lupte grele într-un mediu urban ostil, înțesat de capcane.

Contraamiralul Daniel Hagari, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene: "În Gaza, soldații avansează conform planului operațional, sporind presiunea asupra orașului. Soldații noștri au ucis mai mulți teroriști. Eliminând teroriștii din dispozitive inferioare, limităm capacitatea Hamas de a organiza contraatacuri".

Avioanele de luptă israeliene au continuat să bombardeze intens Gaza, iar șeful statului major al armatei Israelului a avertizat că aparatele de luptă pot lovi oriunde în Orientul Mijlociu.

Herzi Halevi, șeful Statului Major israelian: "Am provocat pierderi semnificative grupării Hamas, am lovit conducerea Hamas, am eliminat comandanți și teroriști, am distrus infrastructura Hamas și, în același timp, am rămas pregătiți pentru a acționa în alte zone".

Israelinenii susțin că Hamas lansează atacuri din moschei

Israelienii aduc noi dovezi video care arată, spun ei, că Hamas lansează atacuri din moschei și dintr-o clădire ocupată de o organizație palestiniană pentru tineret. 50 de rachete erau pregătite să lovească Israelul.

Soldat israelian: "Suntem într-o clădire a unei organizații de cercetași din Fâșia Gaza. Vedeți aici imagini drăguțe cu cercetași. Înăuntru găsim însă lansatoare de rachete îndreptate, după câte se pare, spre Așkelon (n..r - oraș israelian)".

Israelul a acuzat Hamas că are intrări în tuneluri chiar lângă zidurile unui spital din Gaza și a adus drept dovadă înregistrări. Integriștii spun însă că în imagini apare un depozit subteran de combustibil.

Osama Hamdan, oficial Hamas: "Această deschidere e prezentată de inamic ca fiind intrarea într-un tunel. Este de fapt ceva cunoscut tuturor, lângă vedeți gura de aerisire. Spitalele sunt deschise tuturor instituțiilor internaționale, pentru a demonstra lumii că ocupanții mint întruna".

În nordul Fâșiei Gaza se află în continuare în jur de 300.000 de civili. Începând de sâmbătă, armata israeliană a creat coridoare, iar palestinienii au fost îndemnați să le folosească pentru a ajunge în sud, zonă considerată ca fiind mai sigură. Ieri au fost lovite însă mai multe clădiri din orașul sudic Rafah, la granița cu Egiptul.

Civil palestinian: "Am venit din cartierul Shejaiya (în nord). Am mers la Zaytoun. Au bombardat Zaytoun. Ne-am mutat la Tal al-Howa. Au spulberat Tal al-Hawa. Am venit aici convinși că e o zonă sigură. Nu există așa ceva în Gaza. Nu e nici măcar un metru unde să fii sigur".

Premierul palestinian din Cisiordania s-a emoționat într-o ședință, vorbind despre copiii care au pierit în conflict.

Mohammed Shtayyeh, premierul palestinian: "Mama a trei copii morți sub dărâmături le spune celor mici: «Lăsați-mă să vă văd... Măcar în vis....»".

Israelul acuză Hamas că „umflă” bilanțul victimelor din Fâșia Gaza

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a anunțat că numărul morților din Fâșia Gaza a trecut de 10.000. 4.000 ar fi copii. Israelul a acuzat Hamas că „umflă” bilanțul victimelor, în timp ce Pentagonul vorbește de mii de vieți pierdute.

Antonio Guterres, secretarul general al ONU: "Gaza devine un cimitir al copiilor. Sute de fete și băieți sunt uciși sau răniți în fiecare zi. Trebuie să avem o încetare umanitară a focului acum. Ambele părți să-și respecte obligațiile conform legii internaționale. Asta înseamnă eliberarea necondiționată a ostaticilor acum".

Joe Biden și Benjamin Netanyahu au discutat ieri la telefon despre posibilitatea implementării unor pauze tactice în conflict și, chiar dacă nu au ajuns la un consens, vor continua să schimbe idei pe acest subiect și în zilele următoare.

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe: "Vom continua să milităm pentru pauze temporare și localizate în conflict. Considerăm că suntem la începutul acestei discuții, nu la finalul ei".

În acest timp, brațul armat al Hamas a lansat - din Liban, de data aceasta - 16 rachete spre Israel. Armata israeliană le-a interceptat și a răspuns cu foc de artilerie. Sunt cele mai grave atacuri dinspre Liban de la începutul conflictului.

În ajunul zilei în care se împlinește o lună de la atac, mii de israelieni s-au adunat la Zidul Plângerii, în Ierusalim, și au aprins 1.400 de lumânări, câte una pentru fiecare viața curmată de teroriștii Hamas. Nici acum nu au fost identificate toate victimele masacrului.

Aproape 250 de oameni sunt în continuare prizonieri în mâinile Hamas. care a lăsat în libertate 4 ostatici, în timp ce forțele armate israeliene au eliberat o tânără femeie soldat.

Dată publicare: 07-11-2023 09:19