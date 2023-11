O fetiță de 8 ani despre care se credea că a fost ucisă de teroriștii Hamas ar fi, de fapt, ținută ostatică în Gaza

S-a raportat că Emily Hand, fetița de 8 ani de cetățenie irlandeză-israeliană, a fost una dintre cele peste 130 de persoane ucise în masacrul din kibuțul Be'eri, în noaptea de 6 octombrie spre 7 octombrie, în timp ce se afla la o petrecere în casa prietenei ei.

Tatăl ei, Thomas Hand, născut în Irlanda, a spus într-un interviu emoționant că a fost bucuros să audă că fiica lui a murit, pentru că nu și-ar fi dorit să fie luată ostatică de Hamas.

După o lună de doliu, familia micuței Emily a dezvăluit că autoritățile israeliene le-au spus că fetița este de fapt în viață, ținută ostatică cel mai probabil în Fâșia Gaza.

Sora mai mare a lui Emily, Natalie Hand, a declarat pentru postul israelian Channel 12: „Ni s-a spus că a fost ucisă. Eram în doliu. Pe 31 octombrie, ne-au spus că este foarte probabil să fi fost răpită”.

„Vreau să îți spun că facem totul pentru a te aduce acasă. Știm că ești ținută ostatică. Te iubim foarte mult și ne este dor de tine”, a mai spus Natalie.

Tatăl lui Emily a declarat într-un interviu pentru CNN, la câteva zile după atacul brutal al grupării Hamas asupra Israelului: „[Autoritățile israeliene] au spus: „Am găsit-o pe Emily. E moartă," și eu doar am spus "Da!" Am spus „da”, și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste despre posibilitățile pe care le cunoșteam. Ori era moartă, ori în Gaza. Și dacă știi ceva despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza, asta e mai rău decât moartea. Nu ar avea mâncare. Nu ar avea apă. Ea ar sta într-o cameră întunecată plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibili ani care vor urma. Deci moartea a fost o binecuvântare. O binecuvântare absolută”.

Cu toate acestea, cele mai mari temeri ale tatălui par să fi devenit realitate.

Ministrul Justiției din Irlanda, Helen McEntee, a declarat că guvernul face tot posibilul pentru a sprijini familia lui Emily.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , , Dată publicare: 06-11-2023 16:11