SUA: Zeci de răniți după o explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs. Trei persoane, date dispărute

Câteva zeci de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, potrivit AFP.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, evocă pe X „o explozie care a avut loc luni dimineaţa” la fabrica Clairton Coke Works, care aparţine US Steel, la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh.

„Există o operaţiune de căutare şi salvare în curs, zeci de răniţi, iar potrivit poliţiei cel puţin trei persoane au fost date dispărute”, scrie pe X senatorul din Pennsylvania John Fetterman, care spune că s-a dus la faţa locului.

Primarul oraşului, Richard Lattanzi, contactat de CBS News, vobeşte despre mai mulţi răniţi.

WATCH: Video shows huge smoke plume after explosion at US Steel Clairton Coke Works plant. pic.twitter.com/BQc0Rjmkha — WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) August 11, 2025

Înregistrări video postate pe reţele de socializare, pe care AFP scrie că nu le-a autentificat, surprind pompieri care luptă împotriva unui incendiu în faţa unei clădiri industriale spintecate, din care iese o coloană de fum alb.

Mai multe publicaţii scriu că mai multe persoane se află în continuare sub dărâmăturile provocate de explozie.

Fabrica, sitiuată pe malul râului Monongahela, este cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din Statele Unite.

US Steel, contactată de AFP, nu a reacţionat imediat.

