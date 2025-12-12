SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Turiști din zeci de țări ar putea fi obligați să furnizeze istoricul lor pe social media pe ultimii cinci ani pentru a intra în SUA, potrivit unei noi propuneri prezentate de oficialii americani.

Noua condiție ar afecta oameni din zeci de țări care sunt eligibili să viziteze SUA pentru 90 de zile fără viză, atâta timp cât completează formularul ESTA (Electronic System for Travel Authorization), scrie BBC.

De când s-a întors la Casa Albă în ianuarie, președintele Donald Trump a luat măsuri pentru a înăspri granițele SUA în general — invocând securitatea națională ca motiv.

Drepturi digitale afectate

Analiștii spun că noul plan ar putea reprezenta un obstacol pentru potențiali vizitatori sau ar putea afecta drepturile lor digitale.

Întrebat dacă propunerea ar putea duce la o scădere drastică a numărului de turiști în SUA, Trump a spus că nu este îngrijorat.

„Nu. Ne descurcăm foarte bine”, a spus președintele miercuri.„Vrem ca oamenii să vină aici, dar în siguranță. Vrem siguranță. Vrem securitate. Vrem să ne asigurăm că nu permitem accesul persoanelor nepotrivite în țara noastră.”

SUA se așteaptă la un aflux major de turiști străini anul viitor, deoarece vor găzdui Cupa Mondială de fotbal masculin împreună cu Canada și Mexic, dar și Jocurile Olimpice din Los Angeles din 2028.

Propunerile din document

Documentul cu propunerea a fost depus de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și agenția sa, Customs and Border Protection (CBP). Propunerea a fost publicată în Federal Register, jurnalul oficial al guvernului SUA.

Propunerea menționează „elementul de date va solicita solicitanților ESTA să furnizeze social media din ultimii 5 ani”, că fără a oferi detalii despre ce informații specifice vor fi necesare.

Formularul ESTA existent cere o cantitate mult mai limitată de informații, precum și o plată unică de 40 de dolari. Acesta este accesibil cetățenilor din aproximativ 40 de țări — inclusiv Marea Britanie, Irlanda, Franța, Australia și Japonia — și le permite să viziteze SUA de mai multe ori pe o perioadă de doi ani.

Pe lângă colectarea informațiilor de pe rețelele sociale, noul document propune adunarea numerelor de telefon folosite de solicitanți în ultimii cinci ani, a adreselor de email folosite timp de 10 ani, precum și mai multe informații despre membrii familiei.

Textul citează un ordin executiv al lui Trump din ianuarie, intitulat „Protejarea Statelor Unite împotriva teroriștilor străini și altor amenințări la siguranța și securitatea publică”.

Noua propunere privind colectarea datelor ESTA invită publicul să-și exprime opinia timp de 60 de zile.

„Nimic nu s-a schimbat în acest sens pentru cei care vin în Statele Unite”, a transmis CBP într-o declarație. „Aceasta nu este o regulă finală, este doar primul pas într-o discuție pentru a crea noi opțiuni de politici care să îi protejeze pe americani.”

Administrația Trump anunțase anterior că va examina conturile de social media în procesul de verificare a străinilor care aplică pentru vize de student sau pentru vize H-1B pentru lucrători calificați.

Propunerea este criticată

Militanții pentru libertatea de exprimare l-au acuzat pe Donald Trump de „distrugerea libertăților civile” și de „cenzură în forma ei pură”, scrie The Guardian.

„Seriozitatea acestei măsuri nu ar trebui minimalizată”, a spus Jemimah Steinfeld, directorul executiv al Index on Censorship din Londra. „Printr-o simplă căutare, orice postare critică la adresa lui Trump și a administrației sale ar putea fi descoperită — și apoi ce? Va fi admiterea în SUA condiționată de a fi drăguț cu președintele? Asta ar fi cenzură pură și simplă, iar efectele se vor extinde dincolo de asta, pe măsură ce oamenii vor începe să se autocenzureze pentru a-și păstra deschisă poarta către SUA.”

Amnesty International UK a descris planul ca fiind „extrem de disproporționat față de orice necesitate legitimă de control la frontieră”.

„Acest moment arată cum ‘pantele alunecoase’ în domeniul drepturilor omului devin brusc prăpăstii. Ani de zile de colectare necontrolată a datelor la frontiere, inclusiv la cea a Marii Britanii, ne-au adus aici”, a spus Javier Ruiz Diaz, expert în tehnologie și drepturile omului al organizației.

Bruxelles clarifică decizia ca fiind „ironică”

La Bruxelles, mișcarea lui Trump a fost descrisă drept „ironică”, având în vedere critica sa față de amenda de 120 de milioane de euro aplicată platformei X a lui Elon Musk săptămâna trecută, pe care a numit-o „urâtă”. Măsurile de la frontieră reprezintă „un abuz dramatic și o încălcare a drepturilor fundamentale”, a declarat eurodeputata germană Birgit Sippel, membră a comisiei europene pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

Minky Worden, director de inițiative globale la Human Rights Watch, a declarat pentru Politico că noile cerințe de intrare reprezintă „o solicitare revoltătoare care încalcă libertatea fundamentală de exprimare”.

