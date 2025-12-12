SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Stiri externe
12-12-2025 | 08:32
femei social media
Shutterstock

Turiști din zeci de țări ar putea fi obligați să furnizeze istoricul lor pe social media pe ultimii cinci ani pentru a intra în SUA, potrivit unei noi propuneri prezentate de oficialii americani.

 

autor
Lorena Mihăilă

Noua condiție ar afecta oameni din zeci de țări care sunt eligibili să viziteze SUA pentru 90 de zile fără viză, atâta timp cât completează formularul ESTA (Electronic System for Travel Authorization), scrie BBC.

De când s-a întors la Casa Albă în ianuarie, președintele Donald Trump a luat măsuri pentru a înăspri granițele SUA în general — invocând securitatea națională ca motiv.

Drepturi digitale afectate

Analiștii spun că noul plan ar putea reprezenta un obstacol pentru potențiali vizitatori sau ar putea afecta drepturile lor digitale.

Întrebat dacă propunerea ar putea duce la o scădere drastică a numărului de turiști în SUA, Trump a spus că nu este îngrijorat.

Citește și
Ursula von der Leyen
Mesajul transmis de Ursula von der Leyen lui Donald Trump: „Nu vă amestecaţi în democraţia europeană”

„Nu. Ne descurcăm foarte bine”, a spus președintele miercuri.„Vrem ca oamenii să vină aici, dar în siguranță. Vrem siguranță. Vrem securitate. Vrem să ne asigurăm că nu permitem accesul persoanelor nepotrivite în țara noastră.”

SUA se așteaptă la un aflux major de turiști străini anul viitor, deoarece vor găzdui Cupa Mondială de fotbal masculin împreună cu Canada și Mexic, dar și Jocurile Olimpice din Los Angeles din 2028.

Propunerile din document

Documentul cu propunerea a fost depus de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și agenția sa, Customs and Border Protection (CBP). Propunerea a fost publicată în Federal Register, jurnalul oficial al guvernului SUA.

Propunerea menționează „elementul de date va solicita solicitanților ESTA să furnizeze social media din ultimii 5 ani”, că  fără a oferi detalii despre ce informații specifice vor fi necesare.

Formularul ESTA existent cere o cantitate mult mai limitată de informații, precum și o plată unică de 40 de dolari. Acesta este accesibil cetățenilor din aproximativ 40 de țări — inclusiv Marea Britanie, Irlanda, Franța, Australia și Japonia — și le permite să viziteze SUA de mai multe ori pe o perioadă de doi ani.

Pe lângă colectarea informațiilor de pe rețelele sociale, noul document propune adunarea numerelor de telefon folosite de solicitanți în ultimii cinci ani, a adreselor de email folosite timp de 10 ani, precum și mai multe informații despre membrii familiei.

Textul citează un ordin executiv al lui Trump din ianuarie, intitulat „Protejarea Statelor Unite împotriva teroriștilor străini și altor amenințări la siguranța și securitatea publică”.

Noua propunere privind colectarea datelor ESTA invită publicul să-și exprime opinia timp de 60 de zile.

„Nimic nu s-a schimbat în acest sens pentru cei care vin în Statele Unite”, a transmis CBP într-o declarație. „Aceasta nu este o regulă finală, este doar primul pas într-o discuție pentru a crea noi opțiuni de politici care să îi protejeze pe americani.”

Administrația Trump anunțase anterior că va examina conturile de social media în procesul de verificare a străinilor care aplică pentru vize de student sau pentru vize H-1B pentru lucrători calificați.

Propunerea este criticată

Militanții pentru libertatea de exprimare l-au acuzat pe Donald Trump de „distrugerea libertăților civile” și de „cenzură în forma ei pură”, scrie The Guardian.

„Seriozitatea acestei măsuri nu ar trebui minimalizată”, a spus Jemimah Steinfeld, directorul executiv al Index on Censorship din Londra. „Printr-o simplă căutare, orice postare critică la adresa lui Trump și a administrației sale ar putea fi descoperită — și apoi ce? Va fi admiterea în SUA condiționată de a fi drăguț cu președintele? Asta ar fi cenzură pură și simplă, iar efectele se vor extinde dincolo de asta, pe măsură ce oamenii vor începe să se autocenzureze pentru a-și păstra deschisă poarta către SUA.”

Amnesty International UK a descris planul ca fiind „extrem de disproporționat față de orice necesitate legitimă de control la frontieră”.

„Acest moment arată cum ‘pantele alunecoase’ în domeniul drepturilor omului devin brusc prăpăstii. Ani de zile de colectare necontrolată a datelor la frontiere, inclusiv la cea a Marii Britanii, ne-au adus aici”, a spus Javier Ruiz Diaz, expert în tehnologie și drepturile omului al organizației.

Bruxelles clarifică decizia ca fiind „ironică”

La Bruxelles, mișcarea lui Trump a fost descrisă drept „ironică”, având în vedere critica sa față de amenda de 120 de milioane de euro aplicată platformei X a lui Elon Musk săptămâna trecută, pe care a numit-o „urâtă”. Măsurile de la frontieră reprezintă „un abuz dramatic și o încălcare a drepturilor fundamentale”, a declarat eurodeputata germană Birgit Sippel, membră a comisiei europene pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne.

Minky Worden, director de inițiative globale la Human Rights Watch, a declarat pentru Politico că noile cerințe de intrare reprezintă „o solicitare revoltătoare care încalcă libertatea fundamentală de exprimare”.

Cercetători americani studiază formele de viață din zona Vulcanilor Noroioși

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tiktok, donald trump, social media,

Dată publicare: 12-12-2025 08:32

Articol recomandat de sport.ro
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Feyenoord, desființată de olandezi după remontada celor de la FCSB: ”Ce rușine!”
Citește și...
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”
Stiri externe
Rutte avertizează asupra pericolului rusesc, iar Trump își pierde răbdarea: „Nu mai vreau întâlniri, vreau acțiune”

Șeful NATO vine cu un avertisment îngrijorător. Mark Rutte spune că Europa trebuie "să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat".

Mesajul transmis de Ursula von der Leyen lui Donald Trump: „Nu vă amestecaţi în democraţia europeană”
Stiri externe
Mesajul transmis de Ursula von der Leyen lui Donald Trump: „Nu vă amestecaţi în democraţia europeană”

Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO.

Donald Trump a semnat un ordin prin care cere guvernului să dea în judecată statele care reglementează IA
Stiri externe
Donald Trump a semnat un ordin prin care cere guvernului să dea în judecată statele care reglementează IA

Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale.

Trump, „extrem de frustrat” de Moscova și Kiev: nu mai vrea „întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”
Stiri externe
Trump, „extrem de frustrat” de Moscova și Kiev: nu mai vrea „întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor”

Casa Albă transmite cel mai dur mesaj de până acum privind impasul negocierilor pentru pacea în Ucraina.

Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia
Stiri externe
Planul lui Trump pentru pace, considerat o versiune economică a conferinței de la Yalta. Ce înțelegeri s-ar face cu Rusia

„Ar fi o greșeală să-l împingem pe președintele ucrainean către o pace pe care poporul său nu o va accepta, după patru ani de suferință și moarte”, a declarat cancelarul german după o discuție tensionată cu Donald Trump.

Recomandări
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
Interviurile Stirileprotv.ro
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

România ar putea ajunge, în viitorul apropiat, sub conducerea unui lider cu tendințe autoritare, iar acest lucru s-ar putea întâmpla “de pe o zi pe alta”.

Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”
Stiri actuale
Nicușor Dan, o nouă reacție în scandalul din Justiție. Invită magistrații la o discuție la Cotroceni, „fără limită de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase.

Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret
Stiri Politice
Rebeliune în POT: grupul parlamentar se dizolvă. Gavrilă, acuzată că a dat 900.000 de lei într-o lună unui consultant secret

Partidul Oamenilor Tineri (POT) va dispărea, luni (15 decembrie), ca grup parlamentar, după un scandal uriaș izbucnit în interiorul partidului condus de Anamaria Gavrilă.

Top citite
1 turnul sfatului
Shutterstock
Stiri actuale
Turnul Sfatului, o emblemă a Sibiului istoric şi turistic, va fi reabilitat în următoarele 24 de luni
2 accident sua
Hopkinton Police Department
Stiri externe
O femeie din SUA care a fost arestată de 100 de ori a lovit mortal cu mașina un artist nominalizat la Grammy. FOTO
3 protest csm
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri actuale
Prima reacţie a CSM după ancheta Recorder: Amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Decembrie 2025

47:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28