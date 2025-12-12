Donald Trump a semnat un ordin prin care cere guvernului să dea în judecată statele care reglementează IA

Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale.

Preşedintele Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care solicită guvernului federal să dea în judecată statele care introduc reglementări în domeniul tehnologiei inteligenţei artificiale (IA) considerate a submina „dominaţia globală” a Statelor Unite în materie de IA.

Este o măsură care consolidează abordarea favorabilă a Casei Albe în acest domeniu tehnologic, în ciuda opoziţiei crescânde din partea politicienilor de ambele părţi ale spectrului politic, scrie The Washington Post.

Ordinul dispune ca Departamentul Justiţiei să dea în judecată statele pentru proiectele de lege pe care Casa Albă le consideră contrare politicii sale de menţinere a unui cadru de reglementare „minim împovărător” pentru IA.

Experţii juridici au afirmat că această tactică se va confrunta cu provocări considerabile în instanţă, deoarece Constituţia acordă statelor o mare libertate de acţiune în adoptarea de legi în domenii neacoperite de legislaţia federală.

Presiuni financiare și supremația legii federale

Ordinul impune, de asemenea, agenţiilor federale să analizeze posibilitatea de a reţine fondurile pentru statele care adoptă propriile legi şi solicită consilierilor Casei Albe în domeniul tehnologiei să elaboreze o nouă legislaţie care să consacre preeminenţa legilor federale în materie de IA asupra celor statale.

„Până la adoptarea unui astfel de standard naţional, este imperativ ca administraţia mea să ia măsuri pentru a controla legile cele mai împovărătoare şi excesive adoptate de statele care ameninţă să împiedice inovarea”, se arată în ordinul lui Trump. Acesta menţionează explicit o lege din Colorado care urmăreşte să protejeze cetăţenii împotriva discriminării prin algoritmi, criticată de lobbyiştii industriei tehnologice.

În timpul ceremoniei de semnare, Trump a declarat că inteligenţa artificială a dus deja la progrese medicale şi că SUA au nevoie de o industrie puternică pentru a concura geopolitic cu China. El a avertizat că afectarea creşterii acestui sector ar putea avea consecinţe economice majore.

Diviziuni în interiorul taberei republicane

Disputa privind modul de reglementare a inteligenţei artificiale a generat tensiuni inclusiv în interiorul coaliţiei MAGA a lui Trump. Personalităţi republicane precum guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, şi senatorul Josh Hawley s-au opus folosirii legislaţiei federale pentru a bloca iniţiativele statelor.

Aceştia invocă tradiţia Partidului Republican de a susţine drepturile statelor şi avertizează asupra impactului IA asupra locurilor de muncă, siguranţei copiilor şi consumului de energie. Trump a respins criticile, susţinând că un mozaic de legi statale ar putea submina capacitatea SUA de a rămâne lider global în domeniul inteligenţei artificiale, un argument susţinut şi de marii jucători din industria tehnologică.

