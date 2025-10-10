Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” începând cu ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, precizează declaraţia.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, precizează declaraţia.

IDF controlează acum 53% din Fâşia Gaza – majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

Mii de palestinieni s-au pus în mişcare, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţarea încetării focului, au observat jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului. Un şir aproape neîntrerupt de pietoni mergea de-a lungul şoselei al-Rashid, o şosea de coastă care merge de-a lungul Mediteranei, spre nordul Fâşiei Gaza, iar câteva vehicule se deplasau încet în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii, potrivit News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













