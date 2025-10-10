Armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare. Mii de palestinieni se îndreaptă către nordul enclavei

Stiri externe
10-10-2025 | 13:30
armata israel, soldati israel
AFP

Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite.

autor
Alexandru Toader

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” începând cu ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, precizează declaraţia.

IDF controlează acum 53% din Fâşia Gaza – majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

Nicușor Dan
Nicuşor Dan, după acordul din Gaza: România rămâne angajată să susțină eforturile pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu

Mii de palestinieni s-au pus în mişcare, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţarea încetării focului, au observat jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului. Un şir aproape neîntrerupt de pietoni mergea de-a lungul şoselei al-Rashid, o şosea de coastă care merge de-a lungul Mediteranei, spre nordul Fâşiei Gaza, iar câteva vehicule se deplasau încet în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Etichete: israel, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 10-10-2025 13:30

