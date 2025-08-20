SUA promit garanții de securitate pentru Ucraina. Washingtonul vede întâlnirea de la Casa Albă drept un succes

Stiri externe
20-08-2025 | 08:10
Mult-așteptata întâlnire de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni pare să fi adus deja rezultate.

Știrile PRO TV

Statele Unite vor contribui la garanțiile de securitate pentru Ucraina cu sprijin aerian. Iar Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Trump că e gata să se vadă cu Zelenski.

Potrivit AFP, liderul rus ar fi propus Moscova ca oraș-gazdă pentru întâlnirea bilaterală. Alte publicații americane avansează, însă, ipoteza Budapestei.

Cert e că nimeni nu se așteaptă la rezultate prea bune în urma unei posibile întrevederi. Iar garanțiile americane de securitate rămân o nebuloasă.

Washingtonul vede summitul ca un succes

La Washington, administrația Trump tratează summitul de luni noapte drept un succes. Potrivit publicației Axios, președintele american i-a transmis lui Putin să fie realist atunci când discută pretențiile sale teritoriale cu Zelenski. Paradoxal, rușii spun că nu teritoriul i-a interesat când au invadat Ucraina.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Nu am vorbit niciodată despre cucerirea vreunor teritorii. Nici Crimeea, nici Donbas, nici Novorossia, ca teritorii, nu au fost vreodată obiectivul nostru. Obiectivul nostru a fost să protejăm poporul rus care a trăit pe aceste pământuri de secole, a descoperit aceste teritorii și și-a vărsat sângele pentru ele.”

Casa Albă susține că Vladimir Putin a fost de acord să se vadă cu Zelenski, pentru a începe procesul de pace. Ba chiar i-ar fi transmis lui Trump că nu trebuie să vină la prima rundă de negocieri, pentru că vrea să discute cu Zelenski între patru ochi.

Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe: „Ambii lideri și-au exprimat dorința de a se așeza la masa negocierilor. Guvernul Statelor Unite și administrația Trump lucrează chiar acum, cu Rusia și Ucraina, pentru ca această întâlnire bilaterală să aibă loc.”

Potrivit New York Times, Putin i-ar fi spus lui Trump că îl așteaptă pe Zelenski la Moscova, o ofertă cu care liderul ucrainean n-ar fi fost niciodată de acord. Președintele american ar fi refuzat politicos oferta lui Putin. Mai târziu, oficialii de la Kremlin s-au ferit să vorbească de o eventuală întâlnire Putin-Zelenski.

Yuri Ushakov, consilier prezidențial rus pentru afaceri externe: „Vladimir Putin și Donald Trump și-au exprimat sprijinul pentru negocieri directe între delegațiile rusă și ucraineană. S-a convenit mai ales că ar fi necesar să discutam posibilitatea de a ridica nivelul de reprezentare.”

Cât despre garanțiile americane de securitate pentru Ucraina, Trump spune că ia în calcul sprijinul aerian pentru eventualele contingente europene de menținere a păcii.

Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe: „Trupele americane nu vor fi desfășurate pe teren în Ucraina, dar putem, cu siguranță, să ajutăm la coordonare și, eventual, să oferim alte garanții de securitate aliaților noștri europeni. Președintele înțelege că garanțiile de securitate sunt extrem de importante pentru a asigura o pace durabilă.”

Echipa americană care va lucra cu europenii pe marginea garanțiilor de securitate va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Acum este momentul să accelerăm munca practică pentru a pune în aplicare o garanție similară cu Articolul 5 al NATO, cu implicarea continuă a Statelor Unite.”

Numai că...

Experții americani sunt sceptici

Susan Rice, fost ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite: „Nimeni nu știe ce înseamnă „garanții similare Articolului 5”. Este o formulare foarte ambiguă, probabil nu e ceva obligatoriu, ceea ce face Ucraina foarte vulnerabilă. Sunt prea multe „dacă” în ecuație.”

În Ucraina, oamenii speră ca negocierile de pace să se concretizeze cât mai repede.

Svetlana Gerasimenko, rezident la Kiev: „Desigur, nu mi-ar plăcea să fiu în locul lui Zelenski, pentru că este, cred, o situație foarte dificilă. El nu va ceda dorințelor lui Putin, dar este greu de anticipat cum se va desfășura situația mai departe.”

Nici rușii nu sunt prea optimiști când vine vorba despre întâlnirea Putin-Zelenski.

Denis Yashin, rezident al Moscovei: „Cred că această întâlnire nu va avea loc până când nu se va ajunge la un acord asupra aspectelor tehnice ale schimbului de teritorii. De îndată ce va exista un acord între părți, atunci totul se va întâmpla foarte repede și vom fi bucuroși.”

Nici unii lideri europeni nu văd lumina de la capătul tunelului. Întors în Franța, președintele Emmanuel Macron a transmis un avertisment drastic în legătură cu Rusia și cu președintele Vladimir Putin.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „O ţară care investeşte 40% din bugetul său în echipamente militare, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni peste noapte la pace şi un sistem democratic. Prin urmare, inclusiv pentru propria supravieţuire, Putin trebuie să continue „să mănânce”. Asta este. Aşadar, este un prădător, un căpcăun la uşile noastre. Nu spun că de mâine va fi atacată Franţa, dar, la urma urmei, este o ameninţare pentru europeni.(…) Să nu fim naivi!”

Sursa: Pro TV

Ucraina, SUA

Dată publicare: 20-08-2025 08:00

