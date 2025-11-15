SUA, marea absentă de la summitul climatic. China profită de decizia lui Donald Trump de a nu trimite o delegație

15-11-2025 | 16:44
Donald Trump
Pentru prima dată în aproape trei decenii, Statele Unite lipsesc de la summitul climatic anual al ONU, iar China profită de acest vid diplomatic pentru a se poziţiona în prim-planul luptei împotriva schimbărilor climatice, relatează Reuters.

Adrian Popovici

Pavilionul Chinei domină intrarea vastului complex COP30 din oraşul brazilian Belem, companiile sale de energie curată îşi prezintă în limba engleză planurile de viitor în faţa unor audienţe numeroase, iar diplomaţii chinezi lucrează în culise pentru a menţine negocierile pe un traseu constructiv, roluri de care, în anii precedenţi, s-au ocupat în special reprezentanţii Washingtonului.

„Apa curge acolo unde există spaţiu, iar diplomaţia funcţionează adesea la fel”, a declarat pentru Reuters Francesco La Camera, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă. El a spus că ascensiunea Chinei ca lider în energie regenerabilă şi vehicule electrice îi consolidează influenţa politică în domeniul climatic.

China, principalul voce de la summitul climatic

Transformarea Beijingului, de la o prezenţă discretă la COP la un actor central, reflectă schimbările din lupta globală împotriva încălzirii planetei după revenirea la Casa Albă a preşedintelui Donald Trump. Un sceptic consecvent al politicilor climatice, Trump a retras din nou SUA din Acordul de la Paris şi, în premieră, nu a trimis o delegaţie oficială la summit.

„Preşedintele Trump nu va pune în pericol securitatea naţională şi economia ţării pentru obiective climatice vagi”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers.

Criticii avertizează însă că absenţa SUA lasă spaţiu pentru avansul Chinei, în prezent cel mai mare emitent de gaze cu efect de seră, într-o perioadă în care industria energetică verde a Beijingului se extinde rapid.

„China a înţeles momentul. America pierde teren dacă nu realizăm ce fac în lanţurile de aprovizionare şi producţie”, a spus guvernatorul Californiei, Gavin Newsom.

Spre deosebire de anii trecuţi, pavilionul Chinei ocupă un spaţiu central la intrarea COP30, atrăgând vizitatorii cu cafea sustenabilă, suveniruri şi prezentări ale companiilor chineze de top din energie: CATL, State Grid, Trina, Longi şi BYD. CATL, cel mai mare producător de baterii din lume, furnizează deja o treime din bateriile pentru Tesla, Ford şi Volkswagen.

Vice-ministrul ecologiei, Li Gao, a spus că poziţia Chinei ca lider global în energie regenerabilă aduce beneficii în special ţărilor din Sudul Global. BYD a prezentat o flotă de automobile hibride adaptate la biocombustibili produşi în uzina sa din Bahia, Brazilia, pentru utilizarea la COP30.

Conducerea summitului, inclusiv preşedintele COP30, Andre Correa do Lago, şi directoarea Ana de Toni, au lăudat rolul Chinei în democratizarea tehnologiei curate şi scăderea preţurilor la echipamente cu emisii reduse.

Diplomații chinezi, dorța ascunsă din spatele negocierilor

În culise, diplomaţii chinezi îşi asumă un rol mai discret, dar esenţial, în facilitarea negocierilor, înlocuind tradiţionala poziţie de coordonare a Statelor Unite. Diplomaţi implicaţi în proces spun că Beijingul acţionează „tot mai mult ca garant al regimului climatic”, interesat să menţină stabilitatea acordurilor globale pentru a proteja investiţiile sale în energia verde.

Sue Biniaz, fostă negociatoare-cheie a SUA pentru Acordul de la Paris, afirmă însă că leadershipul Chinei rămâne limitat: ”Dacă ar fi vrut cu adevărat să conducă, ar fi propus o ţintă de reducere a emisiilor mai ambiţioasă.”

Beijingul a anunţat în septembrie o reducere de cel puţin 7% a emisiilor faţă de nivelul de vârf până în 2035.

Li Shuo, analist al politicilor climatice din cadrul Asia Society, contrazice această opinie, afirmând că ”adevărata putere nu vine de la cel mai puternic microfon de la COP, ci de la ţara care produce şi investeşte cel mai mult în tehnologii cu emisii reduse”.

