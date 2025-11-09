SUA avertizează că ar putea forţa o reducere de 20% a zborurilor, dacă blocajul guvernamental continuă

Stiri externe
09-11-2025 | 07:48
IndiGo avion
Shutterstock

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, avertizează că zborurile interne ar putea fi reduse cu până la 20% dacă blocajul guvernamental continuă, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Administrația Federală a Aviației (FAA) a cerut companiilor aeriene să reducă 4% dintre zboruri vineri, pe 40 de aeroporturi majore, urmând ca procentul să crească la 10% până pe 14 noiembrie.

În paralel, absențele masive ale controlorilor de trafic aerian au provocat întârzieri la peste 10 aeroporturi, printre care Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington D.C. și Newark. Până la ora locală 19:30, au fost raportate peste 5.300 de zboruri întârziate și sute de anulări, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware.

La aeroportul Reagan Washington National, întârzierile au ajuns la patru ore în medie, în timp ce 17% dintre zboruri au fost anulate și aproape 40% întârziate.

Absenteismul lovește traficul aerian american

În timpul actualului blocaj guvernamental de 38 de zile, peste 13.000 de controlori de trafic și 50.000 de agenți de securitate au fost obligați să lucreze fără plată, ceea ce a dus la o creștere a absenteismului. Mulți dintre aceștia au fost notificați că nu vor primi salariul nici pentru următoarea perioadă de plată.

Citește și
avion
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor

Administrația Trump încearcă să crească presiunea asupra democraților din Congres pentru a accepta planul republican de finanțare a guvernului, care ar permite redeschiderea instituțiilor.

Duffy a declarat că analiza datelor ar putea duce la o reducere suplimentară de până la 20% a traficului aerian dacă absenteismul continuă.
„Vom lua decizii în funcție de ceea ce vedem în spațiul aerian”, a spus el.

American Airlines, Delta, United și Southwest au fost cele mai afectate, cu aproximativ 700 de zboruri anulate vineri. Directorul executiv al American Airlines, Robert Isom, a avertizat că aceste reduceri vor deveni „problematic de mari” dacă blocajul se prelungește.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a publicat o imagine a unui panou plin de zboruri anulate, comentând:

„Blocajul republican a țintuit America la sol — exact înainte de sărbători!”

FAA a invocat motive de siguranță aeriană pentru decizie, menționând incidente recente legate de menținerea distanței dintre aeronave și incursiuni la sol. Zborurile internaționale nu sunt afectate de restricții, însă lansările spațiale și zborurile private ar putea fi, de asemenea, reduse cu până la 10% în aeroporturile aglomerate.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, zboruri,

Dată publicare: 09-11-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Citește și...
Casa Albă îl contrazice pe Viktor Orban, imediat după întâlnirea cu Donald Trump. Ce a obținut, de fapt, Ungaria
Stiri externe
Casa Albă îl contrazice pe Viktor Orban, imediat după întâlnirea cu Donald Trump. Ce a obținut, de fapt, Ungaria

Ungaria beneficiază de o scutire pentru doar un an de la sancțiunile SUA asupra energiei rusești, și nu pe termen nelimitat, după cum s-a lăudat Viktor Orban în presa de stat maghiară. Precizarea a venit chiar de la Casa Albă, după întâlnirea cu Trump.

MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor
Stiri externe
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor

MAE avertizează românii care călătoresc în SUA că, din cauza blocajului guvernamental, sunt posibile întârzieri sau anulări de zboruri.

Cipurile au devenit noul petrol. SUA, China și Taiwan joacă cea mai importantă partidă pentru viitorul industriei tech
iLikeIT
Cipurile au devenit noul petrol. SUA, China și Taiwan joacă cea mai importantă partidă pentru viitorul industriei tech

Tehnologia nu mai e doar despre inovație, ci despre putere. În 2025, cipurile și materialele rare au devenit noul petrol al economiei globale.

Recomandări
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, va fi depus duminică,în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump
Stiri externe
BBC: Ce a obţinut - şi ce nu a obţinut - Viktor Orban de la Donald Trump

La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce şi-a propus când a plecat la Washington: laude din belşug şi o scutire de la sancţiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia.  

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Noiembrie 2025

30:26

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28