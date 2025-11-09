SUA avertizează că ar putea forţa o reducere de 20% a zborurilor, dacă blocajul guvernamental continuă

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, avertizează că zborurile interne ar putea fi reduse cu până la 20% dacă blocajul guvernamental continuă, relatează Reuters.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a cerut companiilor aeriene să reducă 4% dintre zboruri vineri, pe 40 de aeroporturi majore, urmând ca procentul să crească la 10% până pe 14 noiembrie.

În paralel, absențele masive ale controlorilor de trafic aerian au provocat întârzieri la peste 10 aeroporturi, printre care Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington D.C. și Newark. Până la ora locală 19:30, au fost raportate peste 5.300 de zboruri întârziate și sute de anulări, potrivit site-ului de monitorizare FlightAware.

La aeroportul Reagan Washington National, întârzierile au ajuns la patru ore în medie, în timp ce 17% dintre zboruri au fost anulate și aproape 40% întârziate.

Absenteismul lovește traficul aerian american

În timpul actualului blocaj guvernamental de 38 de zile, peste 13.000 de controlori de trafic și 50.000 de agenți de securitate au fost obligați să lucreze fără plată, ceea ce a dus la o creștere a absenteismului. Mulți dintre aceștia au fost notificați că nu vor primi salariul nici pentru următoarea perioadă de plată.

Administrația Trump încearcă să crească presiunea asupra democraților din Congres pentru a accepta planul republican de finanțare a guvernului, care ar permite redeschiderea instituțiilor.

Duffy a declarat că analiza datelor ar putea duce la o reducere suplimentară de până la 20% a traficului aerian dacă absenteismul continuă.

„Vom lua decizii în funcție de ceea ce vedem în spațiul aerian”, a spus el.

American Airlines, Delta, United și Southwest au fost cele mai afectate, cu aproximativ 700 de zboruri anulate vineri. Directorul executiv al American Airlines, Robert Isom, a avertizat că aceste reduceri vor deveni „problematic de mari” dacă blocajul se prelungește.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a publicat o imagine a unui panou plin de zboruri anulate, comentând:

„Blocajul republican a țintuit America la sol — exact înainte de sărbători!”

FAA a invocat motive de siguranță aeriană pentru decizie, menționând incidente recente legate de menținerea distanței dintre aeronave și incursiuni la sol. Zborurile internaționale nu sunt afectate de restricții, însă lansările spațiale și zborurile private ar putea fi, de asemenea, reduse cu până la 10% în aeroporturile aglomerate.

