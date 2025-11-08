MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor

Stiri externe
08-11-2025 | 11:29
MAE avertizează românii care călătoresc în SUA că, din cauza blocajului guvernamental, sunt posibile întârzieri sau anulări de zboruri.

Ioana Andreescu

Într-un comunicat transmis AGERPRES, MAE le recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi şi să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii în timp real cu privire la programul de zbor.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350; Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474; Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923; Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874; Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, MAE, zboruri, calatorii,

Dată publicare: 08-11-2025 11:29

