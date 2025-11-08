MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în SUA. Întârzieri sau anulări ale zborurilor

MAE avertizează românii care călătoresc în SUA că, din cauza blocajului guvernamental, sunt posibile întârzieri sau anulări de zboruri.

Într-un comunicat transmis AGERPRES, MAE le recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi şi să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii în timp real cu privire la programul de zbor.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350; Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474; Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923; Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874; Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953.

