Cipurile au devenit noul petrol. SUA, China și Taiwan joacă cea mai importantă partidă pentru viitorul industriei tech

Tehnologia nu mai e doar despre inovație, ci despre putere. În 2025, cipurile și materialele rare au devenit noul petrol al economiei globale.

Când SUA, China și Taiwan joacă pe aceeași tablă, fiecare decizie poate rescrie viitorul industriei tech. Iată cum ne putem trezi cu gadgeturi mai scumpe, producție oprită în industria auto la orice mișcare greșită.

Tehnologia nu mai este doar despre inovație. Cine ar fi crezut acum zece ani că președintele SUA, liderul Chinei și CEO-ul unei companii care făcea plăci video pentru gameri vor sta la aceeași masă și vor decide soarta economiei globale? Dar asta este realitatea din 2025.

Cipurile sunt importante pentru centrele de date. Statele Unite reprezintă prin Nvidia, AMD, Intel ori Qualcomm cea mai mare putere globală în industria IA. Doar că aceste companii proiectează chipurile care sunt produse in Taiwan de TSMC.

Același impact global ca industria petrolului

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Am discutat despre cipuri și ei vor vorbi cu Nvidia și alte companii. Noi facem cipuri grozave. Nvidia e liderul și voi discuta cu Jensen Huang, CEO-ul lor. Ei vor vedea cu Nvidia dacă pot face asta. Eu zic că problema e între voi și Nvidia, dar noi suntem arbitrii.

Nvidia a ajuns astăzi compania cea mai valoroasă din lume. Suma tuturor acțiunilor de la bursă este de 5 trilioane de dolari. Așadar, o singură întrerupere pe lanțul de producție și distribuție poate să arunce întreaga economie globală la pământ. Poate doar industria petrolului să aibă același impact.

Alexa St. John, Associated Press: China a făcut accesul dificil pentru Statele Unite la rezervele sale de minerale din categoria pământurilor rare în acest an, prin suspendarea livrărilor și impunerea de restricții la exporturi. Acțiuni care au amplificat semnificativ războiul comercial cu președintele Donald Trump.

În ce produse se găsesc materialele rare

Materialele rare sună ca ceva exotic din Star Trek, dar de fapt sunt 17 elemente chimice cu nume ciudate precum scandiu sau europiu, pe care le găsim în telefoanele noastre în mașinile electrice și practic în orice gadget.

Deși nu sunt chiar atât de rare cum sugerează numele, sunt incredibil de greu de scos din pământ pentru că apar în concentrații mici, ceea ce face toată extracția scumpă.

Aici apare partea interesantă: China a înțeles jocul de câteva decenii și acum controlează 61% din producție și un impresionant 92% din procesare. Practic, are monopol. Și iată cum cipurile au ajuns instrument geopolitic.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Dar toată problema cu materialele rare a fost rezolvată. Și asta pentru întreaga lume. Adică, știți, la nivel mondial. Pot spune că a fost o situație mondială, nu doar o situație americană. Așadar continuăm să producem materiale rare și să cumpărăm materiale rare și tot restul, știți, când le vedem de la alte țări. Dar China este... toată acea situație, acel blocaj a dispărut acum. Nu va mai fi, nu mai există niciun blocaj la materialele rare.

În 2025, chinezii au început să suspende livrările către SUA și să restricționeze exporturile, transformând aceste materiale într-o armă geopolitică. Pentru industria cipurilor semiconductoare, e un coșmar – China poate oricând să închidă robinetul. Ceea ce și face uneori.

De asta Trump a făcut un maraton diplomatic prin Asia și a semnat acorduri cu oricine mai are rezerve de materiale rare - Japonia, Malaysia, Cambodgia, Tailanda și Vietnam.

Altfel, criza cipurilor – care oricum ne-a ținut pe toți în suspans în ultimii ani – o să rămână o problemă cronică. Industria tech globală stă pe un butori cu pulbere.

Cazul Nexperia

Cel mai recent episod este Nexperia, o companie confiscată de guvernul olandez, după ce în trecut a fost vândută de NXP unei firme din China.

Nexperia este un furnizor mare de cipuri pentru industria auto. China, nemulțumită de reacția olandezilor, a blocat exportul acestor cipuri. În timp ce în unele locuri tensiunile escaladează, marile puteri încearcă și să-și consolideze alianțele. Un exemplu elocvent este parteneriatul dintre Nvidia și Coreea de Sud.

Nvidia si Coreea de Sud: Pentru ca noi să lucrăm împreună și să ajutăm la avansarea AI aici în Coreea, în fiecare industrie, de la automotive la producție și fabrici de cipuri, până la electronicele de consum. Va fi extraordinar ce vom anunța astăzi la începutul unei călătorii foarte interesante pentru AI-ul coreean.

Lee Jae Myung, președintele Coreea de Sud: Cred că inteligența artificială va schimba decisiv viitorul nu doar al Coreei de Sud, ci al întregii umanități. De aceea, guvernul va face investiții masive și va oferi sprijin puternic pentru AI.

Ce vedem acum sunt niște super-puteri care se încordează, uneori pe nervii noștri. Iar în mijlocul lor, tehnologia a devenit terenul de joacă pe care se decide viitorul economiei globale.

