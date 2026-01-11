SUA au atacat Statul Islamic în Siria după uciderea a trei americani. VIDEO

Statele Unite au anunțat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI) în Siria, ca parte a răspunsului său la un atac în care au fost uciși trei americani în decembrie în această țară.

Într-un comunicat publicat pe X, Comandamentul militar al SUA pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) a explicat că a efectuat, 'în colaborare cu forțele partenere, atacuri aeriene la scară largă împotriva mai multor ținte ale SI în toată Siria', relatează AFP.

Iordania vecină a indicat duminică faptul că a participat la operațiune, 'cu scopul de a neutraliza capacitățile grupărilor teroriste și de a le împiedica să se reorganizeze sau să utilizeze aceste zone' pentru a lansa atacuri care amenință 'securitatea regională', conform unui comunicat al armatei.

Statele Unite au vizat deja gruparea jihadistă de la atacul mortal, pe care Washingtonul l-a atribuit SI, care a ucis doi soldați și un interpret, toți americani, pe 13 decembrie în regiunea deșertică Palmira.

La sfârșitul lunii decembrie, SUA au anunțat că au atacat 'bastioane' ale grupării jihadiste, cu sprijinul Iordaniei. Cel puțin cinci membri ai SI au fost uciși, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), un ONG cu o vastă rețea de surse în Siria.

A fost pentru prima dată când un astfel de atac a fost raportat în Siria de la căderea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024.

La începutul lunii ianuarie, Regatul Unit și Franța au efectuat, de asemenea, atacuri aeriene comune pentru a preveni, conform Parisului, 'renașterea SI'.

În timpul războiului civil, care a început în 2011 cu proteste pro-democrație, SI a controlat vaste teritorii, inclusiv regiunea Palmira, înainte de a fi învins de coaliția internațională în 2019.

În ciuda înfrângerii sale, luptătorii săi, care s-au retras în vastul deșert sirian, continuă să efectueze atacuri sporadice.

Odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump, care este sceptic cu privire la prezența soldaților americani în străinătate, s-a pus problema menținerii acestei prezențe militare.

Pentagonul a anunțat în aprilie că Statele Unite vor reduce la jumătate numărul trupelor americane din Siria, a căror efectiv total actual nu este cunoscut oficial.

