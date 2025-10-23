SUA a sancționat două companii petroliere ruse „care finanţează maşinăria de război a Kremlinului”

23-10-2025 | 08:50
Rosneft benzinarie
Shutterstock

Preţurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-şi creşterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancţiuni companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, din cauza războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Sabrina Saghin

Contractele futures pentru ţiţeiul Brent au crescut cu 1,76 dolari, sau 2,81%, la 64,35 dolari la ora 00:41 GMT (3:41, ora României), iar contractele futures pentru ţiţeiul West Texas Intermediate din SUA au crescut cu 1,68 dolari, sau 2,87%, la 60,18 dolari.

Sancțiunile americane ridică imediat cotațiile petrolului

SUA au declarat că sunt pregătite să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistiţiu în războiul din Ucraina. Preşedintele SUA, Donald Trump, nu a impus anterior sancţiuni Rusiei pentru război, bazându-se în schimb pe măsuri comerciale.

Având în vedere refuzul preşedintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancţionează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanţează maşinăria de război a Kremlinului”, a anunţat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, într-un comunicat, scrie News.ro.

„Încurajăm aliaţii noştri să ni se alăture şi să adere la aceste sancţiuni”, îndeamnă Bessent.

militari francezi
Șeful Armatei franceze spune că țara trebuie să fie ”pregătită de un șoc în 3-4 ani” cu Rusia. ”Lucrurile crapă peste tot”

Marea Britanie a sancţionat Rosneft şi Lukoil săptămâna trecută.

Europa amplifică presiunea asupra Moscovei

Separat, ţările UE au aprobat un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pentru război, care include interzicerea importurilor de GNL rusesc.

„Deşi ştirile despre sancţiuni au stimulat preţul petrolului brut, creşterea de până acum a fost relativ modestă, deoarece ameninţările cu sancţiuni/tarife din trecut au fost diluate sau amânate şi, de asemenea, din cauza dificultăţilor de aplicare a sancţiunilor”, a declarat Tony Sycamore, analist de piaţă la IG.

Imediat după anunţarea sancţiunilor SUA, contractele futures Brent şi WTI au crescut cu peste 2 dolari pe baril, impulsionate şi de creşterea cererii de energie din SUA.

Trump impune primele sancțiuni directe Rusiei

Săptămâna trecută, SUA au solicitat Japoniei, de asemenea un important cumpărător de GNL rusesc, să oprească importurile de energie din Rusia înaintea viitoarei vizite a lui Trump în Asia şi în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra regiunii pentru a elimina treptat aprovizionarea din Rusia.

Departamentul Trezoreriei SUA a declarat că este pregătit să ia măsuri suplimentare, solicitând Moscovei să accepte imediat un armistiţiu în războiul Rusiei din Ucraina, care a început în februarie 2022.

Sancţiunile reprezintă o schimbare majoră de politică pentru Trump, care nu a mai impus până acum sancţiuni direct Rusiei pentru război.

Trump a impus tarife suplimentare de 25% asupra importurilor din India, ca represalii pentru achiziţionarea de petrol rusesc la preţ redus.

De asemenea, SUA nu au impus tarife Chinei, un alt cumpărător important de petrol rusesc.

Sancțiunile provoacă reacții și îngrijorări globale

Plafonul de 60 de dolari impus de ţările occidentale asupra petrolului rusesc după invazia Rusiei a determinat în ultimii ani mutarea clienţilor ruşi din Europa în Asia.

Trump a declarat miercuri reporterilor din Biroul Oval că a anulat summitul planificat în Ungaria cu Putin, deoarece nu i se pare că este momentul potrivit.

Trump a mai spus că speră ca sancţiunile împotriva companiilor petroliere ruseşti să nu fie necesare pentru o perioadă lungă de timp.

Anul trecut, Trump declara că preferă să elimine rapid sancţiunile, din cauza riscurilor pe care aceste măsuri le pot aduce asupra dominanţei dolarului în tranzacţiile petroliere globale. Rusia a cerut adesea plăţi în alte monede.

Analiștii cer măsuri constante și aplicare fermă

Analiştii spun că măsurile SUA împotriva Moscovei reprezintă un pas important, dar mult întârziat.

„Nu poate fi doar o singură dată”, a declarat Edward Fishman, fost oficial american, actualmente cercetător senior la Universitatea Columbia. El a subliniat că întrebarea este dacă SUA ameninţă acum cu sancţiuni pe oricine face afaceri cu Rosneft şi Lukoil.

Jeremy Paner, fost investigator în domeniul sancţiunilor la Departamentul Trezoreriei şi acum partener la firma de avocatură Hughes Hubbard & Reed, a declarat că absenţa băncilor şi a cumpărătorilor de petrol indieni sau chinezi din sancţiunile de miercuri „nu va atrage atenţia lui Putin”.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat însă că această măsură este „o veste excelentă” şi că cele două companii energetice ruseşti se numărau printre ţintele sancţiunilor americane propuse de Kiev în trecut.

Ambasada Rusiei la Washington şi misiunea Rusiei la Naţiunile Unite din New York nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la sancţiuni, precizează Reuters.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-10-2025 08:50

