Stresul termic, asociat cu numeroase simptome - temperatură corporală ridicată, leşinuri, deshidratare, tulburări neurologice, alterarea funcţiei renale -, este una dintre cele mai comune cauze de deces asociate cu condiţiile meteorologice.

Noul studiu, publicat în revista Nature Climate Change, a analizat nivelurile de stres termic măsurate din anii 1970 până în 2024: a reieşit că "pe toate continentele, episoadele de căldură intensă, sau chiar extremă, sunt de acum mai frecvente", a explicat cercetătoarea Rebecca Emerton, autoarea principală a cercetării.

Astfel, în anii 1970, 16% din populaţia lumii s-a confruntat cu cel puţin o zi de stres termic extrem, adică atunci când temperatura "resimţită" era de cel puţin 46 de grade Celsius.

Cincizeci de ani mai târziu, acest procent a urcat la 22%. "Poate să pară puţin", a declarat Rebecca Emerton, care lucrează la Centrul European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu. "Însă acest lucru reprezintă aproximativ 1 miliard de persoane suplimentare care se confruntă astăzi cu cel puţin un anumit nivel de stres termic extrem", a explicat ea.

Un miliard de oameni în plus, expuși la căldură extremă

Noul studiu utilizează Indicele Universal al Climatului Termic (UTCI): acesta reflectă temperatura "resimţită" ţinând cont de diverşi factori (umiditate, vânt, radiaţia termică). Studiul arată că media zilnică a UTCI creşte pe măsură ce episoadele de stres termic devin mai frecvente, mai intense şi mai lungi din cauza încălzirii climatice provocate de activităţile umane.

Spania, Portugalia, Italia şi Franţa se confruntă în prezent cu temperaturi resimţite care sunt uneori cu cinci grade Celsius mai mari decât cele din anii 1970, a dezvăluit Rebecca Emerton. Franţa înregistrează în aceste zile cel de-al doilea val de căldură din anul 2026, după cel timpuriu din luna mai, care a doborât recorduri.

În plus, stresul termic se extinde şi la zone din America de Nord, Regatul Unit şi ţările scandinave, "regiuni ale lumii unde acesta nu fusese observat niciodată în trecut", a adăugat coordonatoarea studiului.

Nopțile tropicale devin un risc major pentru sănătate

"Sunt nopţi în care oamenii nu reuşesc să se odihnească şi corpurile nu reuşesc să se răcorească, iar acest lucru devine foarte periculos pentru sănătate, în special pentru persoanele vulnerabile", a subliniat Rebecca Emerton. Or, numărul nopţilor tropicale, când temperatura resimţită nu coboară sub pragul de 20 de grade Celsius, a crescut în multe regiuni ale lumii.

Deşi datele analizate în cadrul noului studiu se opresc în 2024, valurile de căldură care afectează Europa în acest an îi fac pe cercetători să afirme că această tendinţă de încălzire continuă să se manifeste pe continentul nostru, a concluzionat autoarea principală a studiului.