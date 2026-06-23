„Cauzele decesului nu au fost încă stabilite, însă căldura reprezintă principala ipoteză luată în calcul de anchetatori”, a declarat Hélène Mourges, procuror în orașul Carpentras, unde temperaturile urmau să depășească luni după-amiază 39 de grade Celsius, potrivit The Guardian.

Decesele copiilor survin după moartea a trei persoane în vârstă, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, care au decedat în weekend în apropiere de Bordeaux din cauza unor probleme de sănătate agravate de temperaturile extreme, potrivit autorităților. Alte 13 persoane și-au pierdut viața în accidente de înot.

Caniculă record în Franța

Autoritățile franceze au plasat luni 49 dintre cele 96 de departamente din Franța continentală sub cel mai înalt nivel de alertă pentru caniculă, care indică un pericol major pentru populație. Aproximativ 35 de milioane de persoane au fost îndemnate să manifeste „vigilență maximă”, să evite efortul fizic intens și expunerea directă la soare.

Alte șase departamente urmează să intre marți sub alertă maximă, în timp ce 35 de departamente rămân sub cod portocaliu. „Temperaturile foarte ridicate se instalează pentru o perioadă îndelungată la nivelul întregii țări”, a transmis serviciul meteorologic național, Météo-France.

Meteorologii estimează că temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius în numeroase regiuni din vestul și centrul Franței. La Bordeaux sunt așteptate maxime de 43 de grade, la Limoges 41 de grade, la Toulouse și Tours 40 de grade, iar la Paris 39 de grade. Temperaturile ar urma să continue să crească până la sfârșitul săptămânii.

Nici nopțile nu vor aduce răcoare. Météo-France avertizează că temperaturile minime vor rămâne neobișnuit de ridicate cel puțin până vineri. În mai multe orașe, temperaturile nocturne de aproximativ 25 de grade Celsius înregistrate în noaptea de duminică spre luni au stabilit deja recorduri absolute.

Peste 1.300 de școli au fost închise luni la nivel național, iar alte aproximativ 4.000 și-au modificat programul pentru ca elevii să poată pleca mai devreme acasă. În regiunea Parisului, una din zece curse feroviare regionale a fost anulată din cauza temerilor privind efectele căldurii asupra trenurilor și infrastructurii feroviare.

Oamenii de știință avertizează că, pe măsură ce planeta continuă să se încălzească, episoadele de căldură extremă, odinioară specifice doar vârfului verii, vor deveni mai frecvente, mai intense și mai îndelungate, apărând totodată mai devreme și mai târziu în cursul anului.