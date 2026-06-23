Caniculă și furtuni în România. Meteorologii au emis cod galben de temperaturi ridicate și furtuni în mai multe județe

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Canicula furtuni 2

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme călduroasă și disconfort termic accentuat, valabilă până miercuri seară, care vizează mai multe regiuni din țară.

autor
Aura Trif

În paralel, sunt anunțate episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, vijelii și grindină în zonele montane și în sud-vestul și centrul țării.

Cod galben de caniculă și ploi

Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării în intervalul 23 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat în special în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul României.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiuni și în zonele afectate de instabilitate atmosferică, iar cele mai ridicate în nord-vestul și sudul țării.

Pentru ziua de marți, între orele 12:00 și 21:00, meteorologii avertizează că în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua disconfortul termic. Maximele vor fi de 30–33 de grade Celsius.

În același timp, în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și în zona montană, vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h. Pe alocuri sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Miercuri (24 iunie) în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...34 de grade.

Tot miercuri, local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp.

Cum va fi vremea în Capitală

În București, între 23 iunie 2026, ora 10:00 – 24 iunie 2026, ora 09:00, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă la începutul intervalului sunt posibile ploi slabe, de 1–3 l/mp.

După-amiaza, probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va crește, fiind posibile averse, în general slabe, de 2–5 l/mp, izolat peste 10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi în jur de 31 de grade, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius.

Între 24 iunie 2026, ora 09:00 – 24 iunie 2026, ora 21:00, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge din nou pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi în creștere.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor apărea înnorări accentuate, averse torențiale cu cantități de 5–10 l/mp, izolat peste 15 l/mp, descărcări electrice și posibile căderi de grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 40–45 km/h.

În următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în toată ţara, iar deficitul de precipitaţii va persista în cea mai mare parte a intervalului, potrivit estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Meteorologii au transmis că suntem ținta unei noi cupole de aer fierbinte care se dezvoltă zilele acestea deasupra Africii de Nord. Căldura Africii va influența de data aceasta Europa Centrală și de Sud, așa că ne va afecta și mai tare. Ce aduce: aer fierbinte! Va fi cald – 36 de grade sau chiar mai mult – începând de duminică până pe 2-3 iulie, în mai multe zone din țară, și o senzație de sufocare.

Doi copii de 2 și 4 ani, găsiți morți într-o mașină în plin val de caniculă în Franța. Temperaturile au depășit 39 de grade

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cod galben, anm, canicula, furtuna, ploaie, instabilitate atmosferica, meteo,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
FOTO Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”
Citește și...
Stiri externe
Doi copii de 2 și 4 ani, găsiți morți într-o mașină în plin val de caniculă în Franța. Temperaturile au depășit 39 de grade

Doi copii, în vârstă de patru și doi ani, au fost găsiți morți în mașina familiei, în sud-estul Franței, a anunțat procurorul local, în contextul în care o mare parte a Europei de Vest este afectată de un val de căldură extremă.
Stiri externe
Europa, lovită de un al doilea val de caniculă extremă. 13 oameni au murit în Franța și mai multe școli sunt închise

Europa se confruntă cu al doilea val de căldură extremă în mai puțin de o lună, iar efectele sunt dramatice. Trei persoane au murit în Franța. Autoritățile au plasat jumătate din țară sub alertă roșie și au închis sute de școli.

Vremea
ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea va deveni deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării în intervalul 22 iunie, ora 10:30 – 24 iunie, ora 21:00. 

Recomandări
Stiri Politice
Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, declanșarea consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, după ce Guvernul Veștea a fost respins în Parlament.

Stiri Politice
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Guvernul Adrian Veștea a fost respins de Parlament

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, după votul Parlamentului de respingere a învestirii guvernului Adrian Veştea, că se aşteaptă ca în următoarele zile preşedintele Nicuşor Dan să cheme partidele la consultări la Palatul Cotroceni.

Vremea
Caniculă și furtuni în România. Meteorologii au emis cod galben de temperaturi ridicate și furtuni în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme călduroasă și disconfort termic accentuat, valabilă până miercuri seară, care vizează mai multe regiuni din țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Iunie 2026

48:12

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 7 - Emil Săndoi

01:20:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Iunie 2026

01:49:50

Alt Text!
iBani
iBani - 25 Mai 2026

13:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

6 echipe calificate matematic în 16-imile Campionatului Mondial și 4 echipe deja eliminate de la turneul final!

Sport

Cristi Chivu vrea să-i dea lovitura lui Real Madrid