Caniculă și furtuni în România. Meteorologii au emis cod galben de temperaturi ridicate și furtuni în mai multe județe

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiuni și în zonele afectate de instabilitate atmosferică, iar cele mai ridicate în nord-vestul și sudul țării.

Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării în intervalul 23 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat în special în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul României.

Pentru ziua de marți, între orele 12:00 și 21:00, meteorologii avertizează că în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua disconfortul termic. Maximele vor fi de 30–33 de grade Celsius.

În același timp, în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei, precum și în zona montană, vor fi perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h. Pe alocuri sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Miercuri (24 iunie) în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...34 de grade.

Tot miercuri, local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp.

Cum va fi vremea în Capitală

În București, între 23 iunie 2026, ora 10:00 – 24 iunie 2026, ora 09:00, vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă la începutul intervalului sunt posibile ploi slabe, de 1–3 l/mp.

După-amiaza, probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va crește, fiind posibile averse, în general slabe, de 2–5 l/mp, izolat peste 10 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi în jur de 31 de grade, iar minimele se vor situa între 18 și 20 de grade Celsius.

Între 24 iunie 2026, ora 09:00 – 24 iunie 2026, ora 21:00, vremea se va menține călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge din nou pragul critic de 80 de unități. Instabilitatea atmosferică va fi în creștere.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor apărea înnorări accentuate, averse torențiale cu cantități de 5–10 l/mp, izolat peste 15 l/mp, descărcări electrice și posibile căderi de grindină de mici și, izolat, medii dimensiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 40–45 km/h.

În următoarele 4 săptămâni, temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în toată ţara, iar deficitul de precipitaţii va persista în cea mai mare parte a intervalului, potrivit estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).

Meteorologii au transmis că suntem ținta unei noi cupole de aer fierbinte care se dezvoltă zilele acestea deasupra Africii de Nord. Căldura Africii va influența de data aceasta Europa Centrală și de Sud, așa că ne va afecta și mai tare. Ce aduce: aer fierbinte! Va fi cald – 36 de grade sau chiar mai mult – începând de duminică până pe 2-3 iulie, în mai multe zone din țară, și o senzație de sufocare.