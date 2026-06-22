În Belgia mai multe trenuri au fost anulate. La rândul lor meteorologii din Marea Britanie au avertizat asupra unor posibile recorduri istorice de temperatură. Inclusiv spaniolii, învățați cu vipia, se plâng că nu mai rezistă.

Rowland Manthorpe, Sky News: „Va fi teribil de cald în Europa. 37 de grade Celsius la Roma, 38 la Paris, 41 la Bordeaux. Și chiar mai cald mâine: 41 de grade la Bordeaux, 40 la Paris ... De nesuportat”.

Deja, maxima prognozată luni în Franța de 42 de grade s-a înregistrat undeva mai la nord de Bordeaux.

Un „episod canicular excepțional", „extins, durabil și intens", de un „nivel de severitate care se poate apropia de cel din august 2003, când 15.000 de oameni au murit din cauza arșiței". Așa descrie Meteo France valul de caniculă care sufocă Franța.

13 morți în doar câteva zile

Parizienii se răcoresc în apele Senei sau ale canalului Saint Martin, deși nu peste tot scăldatul este permis. De sâmbătă seara, cel puțin 13 oameni au murit înecați în toată țara.

Și totuși, sărbătoarea muzicii este în plină desfășurare, iar mulți par să ignore decizia autorităților care au interzis consumul de alcool în locurile publice.

În cele 54 de departamentele aflate sub cod roșu de caniculă, peste 1.300 de școli au rămas închise luni și alte 4.000 le vor permite elevilor să plece mai devreme decât în ​​mod normal.

Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France: „Atât în Franța, cât și Belgia autoritățile au anunțat reduceri ale serviciilor feroviare. Sunt vizate în special liniile de navetiști din Paris și împrejurimi”.

Rowland Manthorpe, Sky News: „Serviciul meteorologic britanic a emis o avertizare extremă de cod portocaliu de caniculă, iar asta ar putea avea efecte asupra stării de sănătătate”.

Va fi și mai cald, însă. În această săptămână, recordurile de căldură - pentru luna iunie - în Marea Britanie vor fi „anihilate" - a anuntatat societatea regală de meteorologie. Cum rar se întâmplă, o alertă cod roșu de caniculă a fost emisă pentru miercuri și joi, în sud.

Rowland Manthorpe, Sky News: „Iată ce va urma, probabil, miercuri: 38 de grade Celsius la Londra, 35 la Birmingham...”.

În Madrid sunt 39 de grade, la umbră. Dar se așteaptă ca temperaturile să sară 40°C în mai multe regiuni. În Andaluzia, locuitorii din Córdoba și Sevilla se vor confrunta cu o „căldură infernală".