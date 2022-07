Sting și-a întrerupt concertul pentru a denunța războiul din Ucraina. Mesaj plin de emoție transmis către fani

Sting spune despre războiul din Ucraina că este „o absurditate bazată pe o minciună”. Muzicianul și-a avertizat publicul că democrația este atacată în întreaga lume.

Cântărețul i-a cerut unui actor polonez popular, pe nume Maciej Stuhr, să urce pe scenă în timpul spectacolului pentru a-i traduce avertismentul.

Mesajul transmis fanilor lui Sting este că democrația este „în pericol grav de a se pierde dacă nu o apărăm”.

„Alternativa la democrație este o închisoare, o închisoare a minții. Alternativa la democrație este violența, opresiunea, închisoarea și tăcerea", a spus Sting.

"The war in Ukraine is an absurdity based upon a lie. If we swallow that lie, the lie will eat us. The lie is terrified of truth. The truth must be heard. And we must not lose this battle", - @OfficialSting during a concert in Warsaw.

